聖誕節2022│LCX呈獻POH & Pucky全港首個合辦展覽「POH & Pucky聖誕蜜蜜遊」 夢幻歐陸風聖誕小鎮及多個甜蜜場景 情侶打卡必到！

今個聖誕，LCX誠邀精靈可愛的POH & Pucky首次以情侶檔擔任LCX歐陸聖誕小鎮的旅遊大使，為大家送上「蜜蜜遊」攻略指南，令你無須乘坐飛機遠赴國外亦能與親朋摯愛度過甜蜜滿分的聖誕節！由11月25日至2023年1月2日，換上聖誕裝束的POH & Pucky以情侶身份來到 LCX 親身帶領大家遊覽小鎮，登上聖誕鹿車，到訪小鎮郵 局、酒吧和營地，讓大家能充份感受到他們兩人滿滿的甜蜜。而首度合辦展覽的玩具藝術家 畢奇和Vin在現實生活中也是一對，在今次活動期間更會在小鎮玩具店旁舉行簽名會，各位旅客達到指定消費更有機會獲得簽名會籌號！你還可以參與明信片蓋章活動，小鎮上每個景點都設有鋼印印章，大家可到訪各個景點，在展覽限定的明信片上印上 POH & Pucky的印章圖案，別具收藏價值，為聖誕留下難忘的回憶。
必到打卡熱點一：登上聖誕鹿車 暢遊歐陸小鎮大街及玩具店
來到充滿浪漫氣息的歐陸小鎮大街，當然要乘坐「聖誕小鹿車」到處觀光。POH & Pucky 帶同他們的小夥伴Beanie及Pupu一起換上可愛的聖誕裝束，裝扮成可愛雪人的POH與扮成聖誕小鹿的Pucky一同登上七彩繽紛的「聖誕小鹿車」到處觀光。POH & Pucky 建議大 家出發前往下個甜蜜蜜景點前，可先到車站旁邊的郵局參觀，在明信片上寫下聖誕祝福和蓋章。而聖誕樹旁的 One Little Planet玩具店門前亦會展出多款過往 POH & Pucky 的珍貴精緻公仔，讓大家可欣賞他們趣緻萌萌的造型！
必到打卡熱點二：異國風情窩心小酒吧
在風雪冷冽的歐陸小鎮上，逛累了的旅客可以到POH & Pucky暖心推介的「窩心小酒吧」稍作休息及取暖，來一杯充滿肉桂香的熱紅酒和凍啤酒就最好不過了！這間充滿異國風情的小酒吧裡除了有復古酒櫃、木酒桶和星月圖案的地毯外，還有懷舊的留聲機，輕柔的音樂配上美酒，讓各位遊客跟著POH & Pucky享受一個充滿異國風情又帶點微醺的聖誕之夜。
必到打卡熱點三：蜜蜜「營」冬日
情侶當然想在聖誕節跟另一半抱在一起過暖洋洋的冬日，POH & Pucky亦不例外！在小鎮附近的郊區可欣賞到星月，別具節日氣氛，所以POH & Pucky特別推薦大家來到郊外體驗一下冬日露營。在白雪皚皚的聖誕樹林裡，POH & Pucky搭建暖陽般的橙色帳篷，燃起營火烤出熱騰騰的棉花糖，再來一杯甜甜的朱古力，並一邊圍上毯子抱緊另一半，一邊看著白雪紛飛，份外甜蜜溫馨！大家亦可以走出自己的帳蓬，與其他遊客一同在圍坐在營火旁的木頭上取暖。
LCX「POH & Pucky聖誕蜜蜜遊」活動總覽
開放日期：2022年11月25日至2023年1月2日
開放時間：上午10時至晚上10時
展覽地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX
入場費用：免費
查詢電話：3102 3668