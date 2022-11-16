聖誕節2022│LCX呈獻POH & Pucky全港首個合辦展覽「POH & Pucky聖誕蜜蜜遊」 夢幻歐陸風聖誕小鎮及多個甜蜜場景 情侶打卡必到！

今個聖誕，LCX誠邀精靈可愛的POH & Pucky首次以情侶檔擔任LCX歐陸聖誕小鎮的旅遊大使，為大家送上「蜜蜜遊」攻略指南，令你無須乘坐飛機遠赴國外亦能與親朋摯愛度過甜蜜滿分的聖誕節！由11月25日至2023年1月2日，換上聖誕裝束的POH & Pucky以情侶身份來到 LCX 親身帶領大家遊覽小鎮，登上聖誕鹿車，到訪小鎮郵 局、酒吧和營地，讓大家能充份感受到他們兩人滿滿的甜蜜。而首度合辦展覽的玩具藝術家 畢奇和Vin在現實生活中也是一對，在今次活動期間更會在小鎮玩具店旁舉行簽名會，各位旅客達到指定消費更有機會獲得簽名會籌號！你還可以參與明信片蓋章活動，小鎮上每個景點都設有鋼印印章，大家可到訪各個景點，在展覽限定的明信片上印上 POH & Pucky的印章圖案，別具收藏價值，為聖誕留下難忘的回憶。

必到打卡熱點一：登上聖誕鹿車 暢遊歐陸小鎮大街及玩具店

來到充滿浪漫氣息的歐陸小鎮大街，當然要乘坐「聖誕小鹿車」到處觀光。POH & Pucky 帶同他們的小夥伴Beanie及Pupu一起換上可愛的聖誕裝束，裝扮成可愛雪人的POH與扮成聖誕小鹿的Pucky一同登上七彩繽紛的「聖誕小鹿車」到處觀光。POH & Pucky 建議大 家出發前往下個甜蜜蜜景點前，可先到車站旁邊的郵局參觀，在明信片上寫下聖誕祝福和蓋章。而聖誕樹旁的 One Little Planet玩具店門前亦會展出多款過往 POH & Pucky 的珍貴精緻公仔，讓大家可欣賞他們趣緻萌萌的造型！