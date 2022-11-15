聖誕節2022｜商場打卡合集 My Melody/Duffy/北歐冬日小鎮 親子/情侶必影！

臨近聖誕節，又是打卡的好時機！以下為大家盤點各大商場的聖誕裝飾，包括不同卡通人物如My Melody、Duffy、PORORO、屁屁偵探等，更有北歐冬日小鎮及巨型聖誕樹讓大家盡情打卡！

聖誕節好去處 2022 ｜ MCP 新都城中心「 Barbie 冬日夢幻之旅」 新都城中心2期特別聯乘女生至愛的Barbie，於11月19日至2023年1月2日聯手打造「Barbie 冬日夢幻之旅」主題活動，各位粉絲將可走進以Barbie為主題的粉紅酒店，暢玩6大打卡及遊玩專區，更可一睹歷年珍藏公仔。 主題酒店大門設有近6米高的「粉炫夢幻聖誕樹」開始，樹上掛滿Barbie公仔及多款衣著造型掛飾。大家更可以，親臨巨型「Barbie 奇幻變身之旅」及「Barbie夢幻衣櫃」遊戲贏取Barbie小禮品或指定商戶優惠券。 場內特設 Barbie 期間限定店，會場獨家限定購物滿$500即減$50，滿$800即減$90。店內全線Barbie玩具可享 85 折優惠 (換購品及新品除外)，精選熱賣 Barbie 產品更享低至7折。 日期：2022 年 11 月 19 日至 2023 年 1 月 2 日 時間：上午10時至晚上10時 地點：MCP CENTRAL (新都城中心 2 期) L1 天幕廣場 另外，由12月9日起至2023年1月2日，MCP DISCOVERY更會舉辦以歐陸風打造的聖誕市集，邀得多間人氣小店進駐，更有5米高的充氣聖誕老人與大家見面打招呼，發放聖誕窩心祝福。 日期： 2022 年 12 月 9 日至 2023 年 1 月 2 日 時間： 上午 11 時至晚上 8 時 地點： MCP DISCOVERY (新都城中心 3 期) L1 天幕廣場

聖誕節好去處 2022 ｜ YM ²裕民坊 X POCKY 「裕民 FUN 享玩樂聖誕」 由11月25日至1月2日期間， YM²裕民坊特設 8 大主題趣拍區，當中包括超巨型紅色Pocky打造的鏡房「Pocky魔幻盒」、無間斷播放聖誕主題動畫的5米高 LED 屏幕「Pocky 聖誕跑道」、以特別版「Giant Pocky」包裝打造的超巨型「Pocky 幸運筒」以及5個以不同口味Pocky盒配搭特色場景的打卡位。，場內更設有3大主題遊戲互動區—「Pocky 競技場」，大考各位眼界及身手，更可穿上巨型盒子齊齊大拍鬼馬照片！ 日期：2022 年 11 月 25 日至 2023 年 1 月 2 日 時間：10am-10pm 地點：YM²裕民坊商場

聖誕節好去處 2022 ｜西寶城 + 昇悅商場 + 昇御商場「 Pororo & Friends 聖誕宅急便」 由2022年11月22日至2023年1月2日，Pororo帶領6個好朋友登陸西寶城，首度以聖誕造型現身，開設期間限定「Pororo & Friends聖誕宅急便」。有5大聖誕打卡位，包括逾4米高禮物速遞站、近2米高巨形Pororo吹氣大頭等場景，打卡一流！ Pororo更於西寶城為大家準備3大互動遊戲，讓大家免費參加「禮物監督員」互動遊戲。只要讚好西寶城Facebook或Instagram專頁，即可免費參加遊戲一次，限時內於屏幕上的輸送帶找出破損的禮物。完成任務及獲得指定分數後，即有機會贏到驚喜Pororo限定神秘小禮物一份。 12月24及25日更有「Pororo聖誕限定抱抱見面會」，讓各位小粉絲與Pororo近距離接觸。只需即場捐款予指定兒童慈善機構，即可與Pororo抱抱，更可免費得到一張合照，共度暖意窩心的聖誕節！ 西寶城更於12月17及18日一連兩日舉辦「聖誕DIY手作兒童市集」及「快閃兒童聖誕歌舞會」。一眾小朋友現場以優美的舞姿及曼妙的歌聲，與大家共度愉快難忘的佳節。

聖誕節好去處 2022 ｜ 東港城「 HOHOHO! Amazing Christory Museum! 」 於2022年11月12日至2023年1月1日期間，東港城以Christmas + History為主題，打造「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」。大家將化身成考古專員，穿越充滿北歐氣息的原木風聖誕博物館，在芬蘭聖誕傳統小精靈Tonttu的引領下，探索6大注目考古打卡位，包括於6米高Tonttu精靈聖誕樹與3米高薑餅人。 商場更聯乘本地青年文創回收木藝品牌Dosha Woodcraft在場內舉行朽木工作坊，大家可親身體驗聖誕木雕藝術。更舉辦「朽木重生考察團」，帶大家了解回收廢木的過程。由11月19日起，東港城亦會於週末舉辦一連串聖誕手作坊，The Point會員只需憑1,000積分及即日電子消費滿$500，即可參加手作坊，包括聖誕戮戮繡、聖誕藤圈、聖誕繞線畫、花藝玻璃木相框！ 日期︰2022年11月12日至2023年1月1日 地點：將軍澳東港城一樓中庭 時間：10am-10pm

聖誕節好去處 2022 ｜ 置富 Malls 「 My Melody Sweetmas 冬日樂園」 即日起至12月27日，置富Malls旗下4大商場由My Melody帶領下與一眾好友暢遊粉紅夢幻冬日樂園四大場景，包括馬鞍山廣場「巨型聖誕樹小火車樂園」、+WOO嘉湖「馬卡龍糖果屋Café」、置富都會「夢幻旋轉木馬樂園」，以及置富第一城「熱氣球浪漫升空樂園」。於指定日子，顧客於指定商場更可大玩「My Melody聖誕圈圈樂」數碼互動遊戲，於限時內協助My Melody把甜甜圈投入相應的聖誕樹上，便能得分，協助My Melody完成任務，達指定分數更可獲My Melody精美禮品或商場美食現金券乙份。 另外由11月19日起，凡於置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶分別累積消費滿HK$500或HK$800，即可換領聖誕限定「My Melody暖笠笠紙巾盒套」以及「My Melody甜蜜抱抱圍裙」。

聖誕節好去處 2022 ｜ D2 Place 「冬日限定幸福の輪」 D2 Place首次把白色飄雪場景與旋轉木馬這個夢幻組合帶到商場一期天台花園，打造香港唯一戶外純白聖誕樂園！這片白雪場境洋溢濃厚冬日氣氛，由多組純白旋轉木馬組成，並有專為大人及小童而設的木馬，配上浪漫燈光及閃閃發亮的白色聖誕樹，絕對是聖誕必去打卡位！ D2 Place會員只要於一期或二期商場消費滿指定金額，即可獲贈由法國藍帶甜品店LA PÂTISSERIE DES IDÉES監製的限量白朱古力乙份。商場亦會於12月一連5個週末將舉辦多個精彩主題週末市集，更有冬日聖誕工作坊，教授大家製作精緻手工藝品。 活動日期：2022年11月下旬至 2023年1月8日 (不設限定場次免費入場)* 開放時間：中午12時至晚上9時 飄雪日期及時間：逢星期六、日及公眾假期 (下午3時至晚上9時) 地點：D2 Place 一期天台花園

D2 Place冬日限定幸福の輪

聖誕節好去處 2022 ｜ life@KCC 「聖誕『森』動旅程」 由2022年11月17日至2023年1月1日，life@KCC邀請到西班牙人氣森林系插畫師Mia Charro，將她筆下的作品首度帶到香港。商場設7大夢幻花森林場景，帶大家進入滿載繽紛花卉與療癒小動物的童話世界。大家可參加治癒「森」靈工作坊，透過親近自然放鬆身心，治癒心靈。註冊園藝治療師Connie Fung將帶領大家製作植物拓印環保袋。 更為大家帶來4大特式工作坊，大家可親手製作獨一無二的聖誕禮物，包括乾花擴香石、果凍蠟燭、聖誕馬卡龍蠟燭及乾花聖誕掛飾。同場更會舉行市集，集合本土職人的花藝創作、天然產品及手工食品，方便大家挑選聖誕禮物，為身邊人送上別出心裁的節日祝福。 乾花擴香石工作坊：2022年11月26日 果凍蠟燭工作坊：2022年11月27日 聖誕馬卡龍蠟燭工作坊：2022年12月10日 乾花聖誕掛飾工作坊：2022年12月17及24日 時間︰下午2時至3時及下午3時至4時 (每節名額10個) 地點： life@KCC 3樓 參加方法： 顧客於推廣期內即日於場內以電子消費滿HK$500（最多兩張單據，每張需滿HK$100），即可於報名參加。

聖誕節好去處 2022 ｜ 北角匯「十二隻恐龍過聖誕」 北角匯將於2022年11月22日至2023年1月2日化身恐龍之鄉，召集「十二隻恐龍過聖誕」！12隻不同品種的恐龍將亮相北角匯不同地點與大家過聖誕，除了6個巨大龍竇外，商場四周更遍佈BB龍蛋。必影25呎高的雙脊龍奇幻聖誕樹，擁有巨大頸傘的雙脊龍，將藏身於高達25呎的聖誕樹中。酷愛恐龍的你，不妨將位於商場的各式恐龍都找出來！ 開放日期︰2022年11月22日至2023年1月2日 開放時間︰上午10時至晚上10時 地點︰北角匯1至3期 費用︰全免

商場更與香港維港凱悅尚萃酒店，聯乘推出2日1夜【聖誕「龍」莊Staycation套票】，可二人同行入住尊貴海景客房（雙人床）連The Farmhouse咖啡廳雙人早餐，入住房客更可獲贈主題禮品，包括精美恐龍杯（禮盒裝） 及 恐龍蛋浴鹽球套裝；置身「龍」莊讓你宛如走入叢林探險，主題房內多組恐龍裝飾及小擺設充滿精緻打卡位，讓大家深入體驗「龍」莊的趣味生活。 可預訂日期： 2022年11月11日至2023年1月2日 (11月27至28日、12月4至5日、12月11至12日、12月18至19日、12月27日至28日、12月28至29日除外) 價錢：每晚房間費用由HK$1,980起，另設10%服務費。 預訂方法：香港維港凱悅尚萃酒店 查詢電話：3762 1234 (Klook獨家發售)

聖誕節好去處 2022 ｜ 荷里活廣場「屁屁偵探．噗噗！聖誕大冒險！！」 由2022年11月4日至2023年1月2日期間，屁屁偵探登陸荷里活廣場。有3大打卡位，包括「聖誕小鎮」入口、「幸運貓咖啡店」及「屁屁偵探原稿展」。更有4大互動遊戲，當中包括：「屁屁偵探冰壺大挑戰」；於「尋找聖誕禮物」電子遊戲中收集最多數量的聖誕禮物；暢玩最新推出的《屁屁偵探 噗噗！未來名偵探登場！ 》Nintendo Switch遊戲；更可以參加「小偵探解謎大挑戰」破解5個隠藏密碼贏取獨家屁屁偵探禮品！ 粉絲們必逛「屁屁偵探繪本限定店」，尋找你喜愛的屁屁偵探讀本、漫畫及繪本等圖書！粉絲們更可憑消費或VIC會員積分換領獨家限定之屁屁偵探「冬日保溫壺」、「2023年座枱月曆」及「聖誕填色套裝」，集齊各款精品！於指定周末，大家更可親臨「屁屁偵探見面會」拍照留念！ 日期： 2022年11月4日至2023年1月2日 時間：上午 10 時至晚上10 時 地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

聖誕節好去處 2022 ｜ YOHO MALL 「雪影極幻森林」 由11月19日至翌年1月2日，YOHO MALL特別打造佔地近2,500平方呎大型聖誕主題裝置「雪影極幻森林」。一共有6大雪國小鎮唯美場景：以「閃炫玻璃屋」為起點，途經飾以近20,000顆小燈泡的「雙色夢之森」、探訪「雪人觀星席」及飾以小樹屋的「炫白情人樹」。到達屹立於北歐聖誕樹叢中的6米高巨型「聖誕星光塔」，沿著歐式街燈更可找到歐陸雪山小屋「極光體驗館」，一嚐置身雪國冰川被極光環繞身旁的體驗，感受北歐式浪漫氣氛！此外，YOHO MALL II中庭的「巨大化聖誕國度」亦會驚喜登場，在超萌雪人迎接下闖入聖誕「大」世界，體驗與眾不同的冬日聖誕！ 日期：2022 年 11 月 19 日至 2023 年 1 月 2 日 時間：上午 10 時至下午 10 時 地點：YOHO MALL I 中庭及 YOHO MALL II 中庭

聖誕節好去處 2022 ｜ 太古廣場「巡遊樂聖誕」 由今年11月17日起至明年1月2日期間，太古廣場將舉辦「巡遊樂聖誕」，歡迎登上獨一無二的巡遊花車參與互動遊戲，將遇上由派對馴鹿、MC北極熊、兔子組成的「聖誕歡樂巡遊隊」帶領您駕馭聖誕老人的AR虛擬雪橇，或化身為DJ設計這場派對的節奏，將節日氣氛推上高峰！大家更可預約到訪輝煌的聖誕老人屋，向聖誕老人細訴聖誕願望，他將為您送上祝福。 以上各項聖誕活動將於香港時間11月17日早上11時起於太古廣場聖誕活動網站開放網上登記。名額有限，先到先得。 預約網站：https://christmas.pacificplace.com.hk/tc/comingsoon

聖誕節好去處 2022 ｜ MOKO 新世紀廣場「 Duffy and Friends: A Journey to Christmas Town 」 個冬日，Duffy與一眾好友，包括ShellieMay、Gelatoni、StellaLou、CookieAnn、'Olu Mel，以及新朋友小狐狸LinaBell，現身旺角MOKO新世紀廣場「Duffy and Friends: A Journey to Christmas Town」主題活動。大家可以走進5.8米高的LinaBell聖誕樹屋內，向壁爐旁的LinaBel大型毛公仔分享聖誕願望兼打卡拍照。另有Duffy及ShellieMay、StellaLou等主題小屋，商場L1樓層亦設有「夢幻聖誕長廊」，沿途將展出Duffy與好友最新冬日系列毛公仔。 商場更將「奇妙夢想城堡」帶到現場，6米高的「奇妙夢想城堡」裝置漆上了璀璨粉嫩的粉金色，配上精緻復古的歐陸設計風格，是今個冬日必到的打卡朝聖熱點！ 12月4日MOKO將舉行「Duffy與LinaBell 聖誕見面會@MOKO」，2大超人氣「萌」友將結伴登場，親身與獲邀嘉賓合照，粉絲亦有機會與他們自拍留念，暢遊聖誕星空小鎮，共同創造美好難忘的可愛回憶！見面會入場證換領詳情將於11月中旬公佈。 日期：2022年11月19日至2023年1月8日 時間：上午10時至下午10時 地點：MOKO MTR樓層中庭及L1樓層走廊(近MARK FAST)