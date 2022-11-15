熱門搜尋:
C觀點 亞洲七人欖球賽 正義迴廊 馬斯克 姜濤 澐璟 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2022-11-15 14:33:49

聖誕節2022｜商場打卡合集 My Melody/Duffy/北歐冬日小鎮 親子/情侶必影！

分享：
聖誕節2022｜商場打卡合集 My Melody/Duffy/北歐冬日小鎮 親子/情侶必影！

聖誕節2022｜商場打卡合集 My Melody/Duffy/北歐冬日小鎮 親子/情侶必影！

臨近聖誕節，又是打卡的好時機！以下為大家盤點各大商場的聖誕裝飾，包括不同卡通人物如My MelodyDuffyPORORO、屁屁偵探等，更有北歐冬日小鎮及巨型聖誕樹讓大家盡情打卡！

聖誕節好去處2022MCP新都城中心「Barbie冬日夢幻之旅」

新都城中心2期特別聯乘女生至愛的Barbie，於1119日至202312日聯手打造「Barbie 冬日夢幻之旅」主題活動，各位粉絲將可走進以Barbie為主題的粉紅酒店，暢玩6大打卡及遊玩專區，更可一睹歷年珍藏公仔。

主題酒店大門設有近6米高的「粉炫夢幻聖誕樹」開始，樹上掛滿Barbie公仔及多款衣著造型掛飾。大家更可以，親臨巨型「Barbie 奇幻變身之旅」及「Barbie夢幻衣櫃」遊戲贏取Barbie小禮品或指定商戶優惠券。

場內特設 Barbie 期間限定店，會場獨家限定購物滿$500即減$50，滿$800即減$90。店內全線Barbie玩具可享 85 折優惠 (換購品及新品除外)，精選熱賣 Barbie 產品更享低至7折。

日期：2022 11 19 日至 2023 1 2

時間：上午10時至晚上10

地點：MCP CENTRAL (新都城中心 2 ) L1 天幕廣場

另外，由129日起至202312日，MCP DISCOVERY更會舉辦以歐陸風打造的聖誕市集，邀得多間人氣小店進駐，更有5米高的充氣聖誕老人與大家見面打招呼，發放聖誕窩心祝福。

日期： 2022 12 9 日至 2023 1 2

時間： 上午 11 時至晚上 8

地點： MCP DISCOVERY (新都城中心 3 ) L1 天幕廣場

「Barbie粉紅睡房」探索 Barbie巨型衣櫃 「百變Barbie由你決定」拍下動人照片 「時尚粉紅大堂」置身夢幻世界 Barbie冬日夢幻之旅 玩具“反”斗城期間限定店 近6米高粉炫夢幻聖誕樹掛著Barbie公仔及衣著造型掛飾 場內特設6大打卡及遊玩專區 「Barbie 奇幻變身之旅」巨型指甲油主題裝置

聖誕節好去處2022YM²裕民坊X POCKY「裕民FUN享玩樂聖誕」

1125日至12日期間， YM²裕民坊特設 8 大主題趣拍區，當中包括超巨型紅色Pocky打造的鏡房「Pocky魔幻盒」、無間斷播放聖誕主題動畫的5米高 LED 屏幕「Pocky 聖誕跑道」、以特別版「Giant Pocky」包裝打造的超巨型「Pocky 幸運筒」以及5個以不同口味Pocky盒配搭特色場景的打卡位。，場內更設有3大主題遊戲互動區—「Pocky 競技場」，大考各位眼界及身手，更可穿上巨型盒子齊齊大拍鬼馬照片！

日期：2022 11 25 日至 2023 1 2

時間：10am-10pm

地點：YM²裕民坊商場

YM2 ‧ Pocky 裕民FUN享玩樂聖誕 - Pocky魔幻盒 YM2 ‧ Pocky 裕民FUN享玩樂聖誕 - 尋找Pocky之旅 YM2 ‧ Pocky 裕民FUN享玩樂聖誕 - 尋找Pocky之旅 YM2 ‧ Pocky 裕民FUN享玩樂聖誕 - 尋找Pocky之旅 YM2 ‧ Pocky 裕民FUN享玩樂聖誕 - 尋找Pocky之旅

聖誕節好去處2022｜西寶城+昇悅商場+昇御商場「Pororo & Friends聖誕宅急便」

20221122日至202312日，Pororo帶領6個好朋友登陸西寶城，首度以聖誕造型現身，開設期間限定「Pororo & Friends聖誕宅急便」。有5大聖誕打卡位，包括逾4米高禮物速遞站、近2米高巨形Pororo吹氣大頭等場景，打卡一流！

Pororo更於西寶城為大家準備3大互動遊戲，讓大家免費參加「禮物監督員」互動遊戲。只要讚好西寶城FacebookInstagram專頁，即可免費參加遊戲一次，限時內於屏幕上的輸送帶找出破損的禮物。完成任務及獲得指定分數後，即有機會贏到驚喜Pororo限定神秘小禮物一份。

122425日更有「Pororo聖誕限定抱抱見面會」，讓各位小粉絲與Pororo近距離接觸。只需即場捐款予指定兒童慈善機構，即可與Pororo抱抱，更可免費得到一張合照，共度暖意窩心的聖誕節！

西寶城更於121718日一連兩日舉辦「聖誕DIY手作兒童市集」及「快閃兒童聖誕歌舞會」。一眾小朋友現場以優美的舞姿及曼妙的歌聲，與大家共度愉快難忘的佳節。

西寶城、昇悅商場 及 昇御商場聯乘韓國人氣巨星小企鵝Pororo 西寶城、昇悅商場 及 昇御商場聯乘韓國人氣巨星小企鵝Pororo 2米高巨型Pororo吹氣大頭 4米高的眼仔碌碌淘氣Pororo 聖誕節週末限定活動 「Pororo聖誕限定抱抱見面會」 「Pororo & Friends聖誕宅急便」分店@昇悅商場 Pororo與Crong搞怪出沒 「Pororo & Friends聖誕宅急便」分店 @昇御商場

聖誕節好去處2022東港城「HOHOHO! Amazing Christory Museum!

20221112日至202311日期間，東港城以Christmas + History為主題，打造「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」。大家將化身成考古專員，穿越充滿北歐氣息的原木風聖誕博物館，在芬蘭聖誕傳統小精靈Tonttu的引領下，探索6大注目考古打卡位，包括於6米高Tonttu精靈聖誕樹與3米高薑餅人。

商場更聯乘本地青年文創回收木藝品牌Dosha Woodcraft在場內舉行朽木工作坊，大家可親身體驗聖誕木雕藝術。更舉辦「朽木重生考察團」，帶大家了解回收廢木的過程。由1119日起，東港城亦會於週末舉辦一連串聖誕手作坊，The Point會員只需憑1,000積分及即日電子消費滿$500，即可參加手作坊，包括聖誕戮戮繡、聖誕藤圈、聖誕繞線畫、花藝玻璃木相框！

日期︰20221112日至202311

地點：將軍澳東港城一樓中庭

時間：10am-10pm

芬蘭小精靈Tonttu首度來港　登陸東港城「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」 聖誕探索圖書館 3米高木雕巨型聖誕薑餅人寶寶 6米高Tonttu精靈聖誕樹 CHRISTORY 巨型聖誕魔法鐘 木藝工作坊 微型芬蘭精靈村

聖誕節好去處2022置富MallsMy Melody Sweetmas冬日樂園」

即日起至1227日，置富Malls旗下4大商場由My Melody帶領下與一眾好友暢遊粉紅夢幻冬日樂園四大場景，包括馬鞍山廣場「巨型聖誕樹小火車樂園」、+WOO嘉湖「馬卡龍糖果屋Café」、置富都會「夢幻旋轉木馬樂園」，以及置富第一城「熱氣球浪漫升空樂園」。於指定日子，顧客於指定商場更可大玩「My Melody聖誕圈圈樂」數碼互動遊戲，於限時內協助My Melody把甜甜圈投入相應的聖誕樹上，便能得分，協助My Melody完成任務，達指定分數更可獲My Melody精美禮品或商場美食現金券乙份。

另外由1119日起，凡於置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶分別累積消費滿HK$500HK$800，即可換領聖誕限定「My Melody暖笠笠紙巾盒套」以及「My Melody甜蜜抱抱圍裙」。

+WOO嘉湖 「馬卡龍糖果屋Café」 馬鞍山廣場 「巨型聖誕樹小火車樂園」 置富第一城 - 「熱氣球浪漫升空樂園」 置富都會 - 「夢幻旋轉木馬樂園」 My Melody暖笠笠紙巾盒套 「My Melody聖誕圈圈樂」數碼互動遊戲 My Melody甜蜜抱抱圍裙

聖誕節好去處2022D2 Place「冬日限定幸福の輪」

D2 Place首次把白色飄雪場景與旋轉木馬這個夢幻組合帶到商場一期天台花園，打造香港唯一戶外純白聖誕樂園！這片白雪場境洋溢濃厚冬日氣氛，由多組純白旋轉木馬組成，並有專為大人及小童而設的木馬，配上浪漫燈光及閃閃發亮的白色聖誕樹，絕對是聖誕必去打卡位！

D2 Place會員只要於一期或二期商場消費滿指定金額，即可獲贈由法國藍帶甜品店LA PÂTISSERIE DES IDÉES監製的限量白朱古力乙份。商場亦會於12月一連5個週末將舉辦多個精彩主題週末市集，更有冬日聖誕工作坊，教授大家製作精緻手工藝品。

活動日期：202211月下旬至 202318 (不設限定場次免費入場)*

開放時間：中午12時至晚上9

飄雪日期及時間：逢星期六、日及公眾假期  (下午3時至晚上9)

地點：D2 Place 一期天台花園

D2 Place冬日限定幸福の輪

D2 Place冬日限定幸福の輪

聖誕節好去處2022life@KCC「聖誕『森』動旅程」

20221117日至202311日，life@KCC邀請到西班牙人氣森林系插畫師Mia Charro，將她筆下的作品首度帶到香港。商場設7大夢幻花森林場景，帶大家進入滿載繽紛花卉與療癒小動物的童話世界。大家可參加治癒「森」靈工作坊，透過親近自然放鬆身心，治癒心靈。註冊園藝治療師Connie Fung將帶領大家製作植物拓印環保袋。

更為大家帶來4大特式工作坊，大家可親手製作獨一無二的聖誕禮物，包括乾花擴香石、果凍蠟燭、聖誕馬卡龍蠟燭及乾花聖誕掛飾。同場更會舉行市集，集合本土職人的花藝創作、天然產品及手工食品，方便大家挑選聖誕禮物，為身邊人送上別出心裁的節日祝福。

乾花擴香石工作坊：20221126

果凍蠟燭工作坊：20221127

聖誕馬卡龍蠟燭工作坊：20221210

乾花聖誕掛飾工作坊：2022121724

時間︰下午2時至3時及下午3時至4 (每節名額10)

地點： life@KCC 3

參加方法： 顧客於推廣期內即日於場內以電子消費滿HK$500（最多兩張單據，每張需滿HK$100），即可於報名參加。

第三章 – 「森」入祝福秘境 第五章 – 忘憂茶會 第四章 – 森林深處的安樂窩 最終章 –花之祝福 序章 – 旅途的開端 第一章 – 迎接花森林 第二章 – 溫暖人「森」 果凍蠟燭工作坊 乾花聖誕掛飾工作坊 乾花擴香石工作坊 聖誕馬卡龍蠟燭工作坊

聖誕節好去處2022北角匯「十二隻恐龍過聖誕」

北角匯將於20221122日至202312日化身恐龍之鄉，召集「十二隻恐龍過聖誕」！12隻不同品種的恐龍將亮相北角匯不同地點與大家過聖誕，除了6個巨大龍竇外，商場四周更遍佈BB龍蛋。必影25呎高的雙脊龍奇幻聖誕樹，擁有巨大頸傘的雙脊龍，將藏身於高達25呎的聖誕樹中。酷愛恐龍的你，不妨將位於商場的各式恐龍都找出來！

開放日期︰20221122日至202312

開放時間︰上午10時至晚上10

地點︰北角匯13

費用︰全免

北角匯《十二隻恐龍過聖誕》主題裝置 北角匯《十二隻恐龍過聖誕》主題裝置 北角匯《十二隻恐龍過聖誕》主題裝置

商場更與香港維港凱悅尚萃酒店，聯乘推出21夜【聖誕「龍」莊Staycation套票】，可二人同行入住尊貴海景客房（雙人床）連The Farmhouse咖啡廳雙人早餐，入住房客更可獲贈主題禮品，包括精美恐龍杯（禮盒裝） 恐龍蛋浴鹽球套裝；置身「龍」莊讓你宛如走入叢林探險，主題房內多組恐龍裝飾及小擺設充滿精緻打卡位，讓大家深入體驗「龍」莊的趣味生活。

可預訂日期： 20221111日至202312

(112728日、1245日、121112日、121819日、1227日至28日、122829日除外)

價錢：每晚房間費用由HK$1,980起，另設10%服務費。

預訂方法：香港維港凱悅尚萃酒店 查詢電話：3762 1234 (Klook獨家發售)

【聖誕「龍」莊Staycation套票】恐龍主題禮品 【聖誕「龍」莊Staycation套票】主題房間 【聖誕「龍」莊Staycation套票】主題房間 【聖誕「龍」莊Staycation套票】主題房間 【聖誕「龍」莊Staycation套票】主題房間

聖誕節好去處2022荷里活廣場「屁屁偵探．噗噗！聖誕大冒險！！」

2022114日至202312日期間，屁屁偵探登陸荷里活廣場。有3大打卡位，包括「聖誕小鎮」入口、「幸運貓咖啡店」及「屁屁偵探原稿展」。更有4大互動遊戲，當中包括：「屁屁偵探冰壺大挑戰」；於「尋找聖誕禮物」電子遊戲中收集最多數量的聖誕禮物；暢玩最新推出的《屁屁偵探 噗噗！未來名偵探登場！ Nintendo Switch遊戲；更可以參加「小偵探解謎大挑戰」破解5個隠藏密碼贏取獨家屁屁偵探禮品！

 

粉絲們必逛「屁屁偵探繪本限定店」，尋找你喜愛的屁屁偵探讀本、漫畫及繪本等圖書！粉絲們更可憑消費或VIC會員積分換領獨家限定之屁屁偵探「冬日保溫壺」、「2023年座枱月曆」及「聖誕填色套裝」，集齊各款精品！於指定周末，大家更可親臨「屁屁偵探見面會」拍照留念！

日期： 2022114日至202312

時間：上午 10 時至晚上10

地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

荷里活廣場「屁屁偵探．噗噗！聖誕大冒險！！」 荷里活廣場「屁屁偵探．噗噗！聖誕大冒險！！」 荷里活廣場「屁屁偵探．噗噗！聖誕大冒險！！」 荷里活廣場「屁屁偵探．噗噗！聖誕大冒險！！」 荷里活廣場「屁屁偵探．噗噗！聖誕大冒險！！」 荷里活廣場「屁屁偵探．噗噗！聖誕大冒險！！」

聖誕節好去處2022YOHO MALL「雪影極幻森林」

1119日至翌年12日，YOHO MALL特別打造佔地近2,500平方呎大型聖誕主題裝置「雪影極幻森林」。一共有6大雪國小鎮唯美場景：以「閃炫玻璃屋」為起點，途經飾以近20,000顆小燈泡的「雙色夢之森」、探訪「雪人觀星席」及飾以小樹屋的「炫白情人樹」。到達屹立於北歐聖誕樹叢中的6米高巨型「聖誕星光塔」，沿著歐式街燈更可找到歐陸雪山小屋「極光體驗館」，一嚐置身雪國冰川被極光環繞身旁的體驗，感受北歐式浪漫氣氛！此外，YOHO MALL II中庭的「巨大化聖誕國度」亦會驚喜登場，在超萌雪人迎接下闖入聖誕「大」世界，體驗與眾不同的冬日聖誕！

日期：2022 11 19 日至 2023 1 2

時間：上午 10 時至下午 10

地點：YOHO MALL I 中庭及 YOHO MALL II 中庭

YOHO MALL特別打造佔地近2,500平方呎大型聖誕主題裝置「雪影極幻森林」 以過百棵聖誕樹為背景配上閃爍裝飾，為鎮中地標更吸晴 閃爍奪目的銀白大樹，浪漫氣氛滿溢，與心中摯愛甜蜜合影。 被少女系香檳粉色芒草簇擁著的「雪人觀星席」 期待而久的極光盛宴在漫星夜空中一覽無遺 超萌雪人於近10呎高聖誕樹及發光聖誕禮物盒前向大家招手 圓拱頂歐陸雪山木屋予人額外舒適自在感 暖意滿溢的圓拱形冰屋 夢幻極光放題環迴沉浸式視覺享受 YOHO MALL冬日呈獻「雪影極幻森林」化身成為雪國童話式小鎮

聖誕節好去處2022太古廣場「巡遊樂聖誕」

由今年1117日起至明年12日期間，太古廣場將舉辦「巡遊樂聖誕」，歡迎登上獨一無二的巡遊花車參與互動遊戲，將遇上由派對馴鹿、MC北極熊、兔子組成的「聖誕歡樂巡遊隊」帶領您駕馭聖誕老人的AR虛擬雪橇，或化身為DJ設計這場派對的節奏，將節日氣氛推上高峰！大家更可預約到訪輝煌的聖誕老人屋，向聖誕老人細訴聖誕願望，他將為您送上祝福。

以上各項聖誕活動將於香港時間1117日早上11時起於太古廣場聖誕活動網站開放網上登記。名額有限，先到先得。

預約網站：https://christmas.pacificplace.com.hk/tc/comingsoon

太古廣場「巡遊樂聖誕」

太古廣場「巡遊樂聖誕」

聖誕節好去處2022MOKO新世紀廣場「Duffy and Friends: A Journey to Christmas Town

個冬日，Duffy與一眾好友，包括ShellieMayGelatoniStellaLouCookieAnn'Olu Mel，以及新朋友小狐狸LinaBell，現身旺角MOKO新世紀廣場「Duffy and Friends: A Journey to Christmas Town」主題活動。大家可以走進5.8米高的LinaBell聖誕樹屋內，向壁爐旁的LinaBel大型毛公仔分享聖誕願望兼打卡拍照。另有DuffyShellieMayStellaLou等主題小屋，商場L1樓層亦設有「夢幻聖誕長廊」，沿途將展出Duffy與好友最新冬日系列毛公仔。

商場更將「奇妙夢想城堡」帶到現場，6米高的「奇妙夢想城堡」裝置漆上了璀璨粉嫩的粉金色，配上精緻復古的歐陸設計風格，是今個冬日必到的打卡朝聖熱點！

124MOKO將舉行「DuffyLinaBell 聖誕見面會@MOKO」，2大超人氣「萌」友將結伴登場，親身與獲邀嘉賓合照，粉絲亦有機會與他們自拍留念，暢遊聖誕星空小鎮，共同創造美好難忘的可愛回憶！見面會入場證換領詳情將於11月中旬公佈。

日期：20221119日至202318

時間：上午10時至下午10

地點：MOKO MTR樓層中庭及L1樓層走廊(MARK FAST)

Duffy及ShellieMay主題小屋 夢幻聖誕長廊 StellaLou主題小屋則 Gelatoni畫室 6米奇妙夢想城堡 LinaBell聖誕樹屋

聖誕節好去處2022東薈城名店倉X FUNtastic World「滿FUN棒棒學堂」

今個聖誕，東薈城名店倉與Chupa Chups珍寶珠聯乘，於20221122日至202312日攜手打造「FUNtastic World」。場內特設6個色彩繽紛的珍寶珠互動裝置，包括二樓天橋的5米高「珍寶繽FUN熱氣球」、二樓中庭廣場「滿FUN棒棒學堂」內的6米高沉浸式「滿FUN棒棒禮堂」等。

場內更設有全港首間集海外產品「珍寶珠無限FUN快閃店」，發售近60款主題精品如護膚品、家品、文具精品及糖果等，當中更有商場獨家聯乘文具用品及精選泰國版貨品首度正式於香港發售，收藏價值極高！

CLUB CG會員於場內消費滿指定金額更可換領多款「東薈城名店倉x 珍寶珠」限定派對禮品如聖誕串串燈、軟綿綿地毯及閃炫唱K神器以及高達港幣700元指定商戶無消費門檻現金券，另更可憑1,000 會員積分換領「東薈城名店倉x珍寶珠」限量版手機支架！

地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場、二樓天橋及二樓鄰近 cdf Beaut

日期：2022 11 22 日至 2023 1 2

時間：每日早上 10 時至晚上 10

東薈城名店倉聯乘珍寶珠呈獻FUNtastic World 2米超巨型珍寶珠呈現大家眼前 全港首間集海外產品珍寶珠快閃店登場 在巨型聖誕糖紙打卡牆和至親好友拍畢業照，慶祝正式成為繽FUN糖果師 走進6米高的滿FUN棒棒禮堂探索珍寶珠幻影世界，360度沉浸式體驗糖果帶來的香甜魔力 糖果製作旅程由二樓天橋的「珍寶繽FUN熱氣球」打卡區展開 親臨期間限定店後的棒棒糖繽FUN牆 聖誕串串燈 CLUB CG會員於場內消費滿指定金額更可換領限定閃炫唱K神器 CLUB CG會員於場內消費滿指定金額更可換領限定軟綿綿地毯
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受