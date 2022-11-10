秋冬造型｜Alton保錡首度合體 示範美式街頭造型

美國帽牌New Era今年新出全新「Fit For Glory」企劃，鼓勵大家遇到困難不輕易放棄，成就更優秀的自己。品牌更特別邀請本地人氣男團MIRROR成員王智德（Alton Wong）及ERROR成員吳保錡（Poki保錡）率先示範服飾，並拍攝宣傳短片及造型照，讓大家一覽秋冬新品。

兩大人氣男團成員Alton Wong@MIRROR與Poki保錡@ERROR首度合體，兩人同樣於選秀比賽出身，經過迂迴的道路才正式走上星途，對「追夢」和「堅持」當然有一番深的體會，即使面對逆境，仍然不斷挑戰自己，把每個演出做到最好。兩人亦分別有新作：Alton的新劇《繩角》下星期一首播，而ERROR的真人騷節目《ERROR自爆96小時》，更會於周日起播出，用行動及實力說話，打動觀眾。

秋冬季男裝長短褲款 配襯各種日常穿著

兩人今次一同示範多個美式街頭風打扮，並以新出的4個簡約型格褲款上陣——Active Cargo Pants和Active Shorts系列長短褲，由可拉伸的尼龍物料製成，材質強韌耐磨，配合3D剪裁及具有可調節的腰帶，時尚感強烈，適合戶外活動時穿著。尼龍褲正面和背面具備多個口袋，方便存放個人物品，集時尚及功能於一身，打造休閒風格。Knit Pants 及 Knit Shorts系列主打各款針織長短褲，針織布料柔軟平滑，彈性高同時亦十分通風，腰身配備可調節抽繩，適合不同身型人士配搭。

褲子設計亦別出心裁，除了背面印有“NEW ERA”字標，同時飾以用於帽夾的附加線，褲子底部更添加防水的“NEW ERA 品牌文字標記拉鍊，盡顯美式街頭潮流風格。