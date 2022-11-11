砌出親子關係｜LEGO限時優惠 買大人系列小朋友盒組即享8折

香港人工作繁多且工時長，孩子則大多把時間用作溫習及上興趣班，要建立良好親子關係都不是易事。根據LEGO較早前發布的Play Well研究報告顯示，84%的香港小孩希望能與父母有更多玩樂時間，同時37%的香港父母承認家庭玩樂的時間不夠，亦有近9成(88%)家長明白遊戲能有效幫助小朋友學習新事物，家長冀於親子時間當中建立緊密關係，尋找合適的溝通方式。

為鼓勵大家透過LEGO鞏固親子關係，由即日起至11月20日，凡於各大樂高認證專門店、樂高探索中心禮品店及HKTVmall購買以下任何成人系列盒裝玩具一件，即享限時以8折優惠價加購小朋友盒組，讓大人小朋友創造更多共同話題，建立更大信任度和幸福感。

布置靈感組合點綴生活 拼砌出文藝氣息

LEGO不單可以玩，更可以成為布置家居生活的裝飾，展現獨特個人氣質。凡購買10280 花束、10281 盆景樹、10289 天堂鳥、10309 多肉植物、10311蘭花、21333 The Starry Night或31207花卉藝術盒裝，加以選購適合小朋友的任何DOTS系列的盒組，DOTS系列盒組即享折扣優惠。