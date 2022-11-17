都大課程多元實用 助學生職業生涯規劃

香港都會大學（都大）為九所「大學聯招辦法」參與院校中，唯一一所自資院校。自1989年成立以來，都大今天已發展成為一所現代化的綜合大學，為配合市場趨勢及企業需求，都大一直提供具競爭力及多元豐富的專業課程，協助學生的職業生涯規劃。

2023/2024學年，都大透過聯招提供44個可選報的課程，而當中18個為「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）的本科生課程，受SSSDP資助的學位亦增至1,255個，為自資院校之冠，充分肯定大學在專業教育方面所付出的努力和卓越表現。