早鳥優惠85折 │ 品嘗10道鱈場蟹盛宴菜式@嵐橋日本料理

鱈場蟹刺身是最鮮味的食法，能感受鱈場蟹最天然的濃郁鮮味；燒烤能發揮蟹肉的鮮甜；天婦羅外表酥脆，內裏柔軟，口感極致；拌飯吸收了鱈場蟹的精華，每一口都充滿著蟹肉的鮮味。

嵐橋日本料理 鱈場蟹盛宴

【先付3品─左起：鮟鱇魚肝、日本番茄、鱈場蟹膏豆腐】有「海中肥鵝肝」之稱的鮟鱇魚肝口感細滑豐腴感入口即化、日本番茄多汁鮮甜、鱈場蟹膏豆腐選用日本直送的鱈場蟹及日本產豆腐蒸製而成，所有蟹膏都是人手在每隻鱈場蟹取下再與豆腐混合，濃淡得宜。

【刺身5品─鱈場蟹刺身、凍鱈場蟹腳、北海道牡丹蝦、野生大拖羅、鱈場蟹肉三文魚子杯】啖啖肉的鱈場蟹鮮甜飽滿、肥大肉厚肉質彈牙的牡丹蝦，加上大拖羅&三文魚子杯，海鮮迷大愛。

【壽司─左起：鯖魚、鰤魚、紫蘇蟹肉卷】擁有香濃魚油的鯖魚肉質細緻嫩滑、鰤魚肉質甜美脂膏豐腴、紫蘇蟹肉卷的紫蘇葉令卷物的味道更清新。

【燒物─海膽燒鱈場蟹腳】啖啖肉，蟹腳經燒過後多了一份焦香，鮮甜無比，配上海膽每一口都勁滿足！

【炸物─鱈場蟹腳天婦羅】薄薄的炸漿外脆內軟，又係啖啖肉，蟹腳鮮嫩，口感酥脆！

【御飯─蛋黃鱈場蟹肉拌飯】蟹肉與日本蛋黃和日本米拌勻，透過熱力散發著鮮美蟹香，蟹肉精華滲透日本米，集鮮、香味於一身！