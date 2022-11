聖誕節2022｜酒店staycation合集 人均最平$800起 入住五星終酒店 免費送雙人自助晚餐 (持續更新)

The Hari Hong Kong浪漫聖誕

灣仔The Hari Hong Kong在聖誕與元旦佳節為客人獻上節慶餐飲與住宿優惠,於 2022 年 12 月 16 日至 30 日期間,賓客可入住「Festive Staycation By The Hari 住宿禮遇」, 客人將獲贈精緻禮盒乙個,當中包括獨一無二的 The Hari 酒瓶套裝一份、迷你招牌 Negroni 一瓶及意大利朱古力一盒,以及港幣$400餐飲消費額,可用於酒店內兩間餐廳Lucciola 、 Zoku或客房用餐。特大雙人床房價由港幣$1,600起,另加10%服務費,售完即止。

房間預訂 – bookme@thehari.com 或 +852 2129 0388

網上預訂平台:

https://www.thehari.com/hong-kong/offers-packages/