聖誕節2022｜酒店staycation合集 人均最平$800起 入住五星終酒店 免費送雙人自助晚餐 (持續更新)

下月就到聖誕節，計劃好到哪裡慶祝了嗎？如果今年暫時未有外遊的打算，又想和家人朋友歡聚過節日的話，到酒店staycation方便快捷，食玩訓一條龍服務，絕對是個不錯的選擇！

JW萬豪酒店住宿＋自助晚餐

位於港島金鐘的JW萬豪酒店位置便利，是不少人慶祝的首選地點。JW萬豪酒店的自助晚餐向來口碑極好，食物選擇豐盛，如波士頓龍蝦、蟹腳、麵包蟹、多款矜貴魚子醬等等款款吸引！今個聖誕節及新年，他們就為客人提供節日美饌住宿體驗，一次過可以享受到舒適雅致的客房，於The Lounge飽歎自助晚餐以及品嚐自助早餐。於指定日子入住，即2022年12月24至26日、31日及2023年1月1日，可享用The Lounge節日限定奢華自助晚餐，每晚價由3,080元起。



JW Buffet-cation住宿體驗包括：

• 入住豪華客房一晚

• 入住當晚兩位

• 自助早餐兩位

預訂網址：

https://bit.ly/JWMarriottHK_buffetcation