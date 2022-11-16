聖誕節2022｜酒店staycation合集 人均最平$800起 入住五星終酒店 免費送雙人自助晚餐 (持續更新)

下月就到聖誕節，計劃好到哪裡慶祝了嗎？如果今年暫時未有外遊的打算，又想和家人朋友歡聚過節日的話，到酒店staycation方便快捷，食玩訓一條龍服務，絕對是個不錯的選擇！
JW萬豪酒店住宿＋自助晚餐
位於港島金鐘的JW萬豪酒店位置便利，是不少人慶祝的首選地點。JW萬豪酒店的自助晚餐向來口碑極好，食物選擇豐盛，如波士頓龍蝦、蟹腳、麵包蟹、多款矜貴魚子醬等等款款吸引！今個聖誕節及新年，他們就為客人提供節日美饌住宿體驗，一次過可以享受到舒適雅致的客房，於The Lounge飽歎自助晚餐以及品嚐自助早餐。於指定日子入住，即2022年12月24至26日、31日及2023年1月1日，可享用The Lounge節日限定奢華自助晚餐，每晚價由3,080元起。
JW Buffet-cation住宿體驗包括：
• 入住豪華客房一晚
• 入住當晚兩位
• 自助早餐兩位
預訂網址：
https://bit.ly/JWMarriottHK_buffetcation
The Hari Hong Kong浪漫聖誕
灣仔The Hari Hong Kong在聖誕與元旦佳節為客人獻上節慶餐飲與住宿優惠，於 2022 年 12 月 16 日至 30 日期間，賓客可入住「Festive Staycation By The Hari 住宿禮遇」, 客人將獲贈精緻禮盒乙個，當中包括獨一無二的 The Hari 酒瓶套裝一份、迷你招牌 Negroni 一瓶及意大利朱古力一盒，以及港幣$400餐飲消費額，可用於酒店內兩間餐廳Lucciola 、 Zoku或客房用餐。特大雙人床房價由港幣$1,600起，另加10%服務費，售完即止。
房間預訂 – bookme@thehari.com 或 +852 2129 0388
網上預訂平台：
https://www.thehari.com/hong-kong/offers-packages/
銀樾美憬閣精選酒店
想遠離煩囂、全程投入聖誕節的話，不妨考慮入住位於大嶼山東涌的銀樾美憬閣精選酒店，酒店特別推出周末限定的「冬日早午餐住宿計劃」，讓賓客在愜意迷人的環境中與摯愛一同享受特色早午餐，歡度溫馨佳節。住宿計劃適用於12月3-4、10-11、17-18、24-26日及1月1日，入住配備特色400 紗支埃及棉床單的標準客房，兩位定價每晚3,280元*起。酒店亦提供「節慶晚宴住宿計劃」 ，於12月24-25日平安夜及聖誕節入住的賓客可享受五道菜「聖誕節慶晚餐」，兩位定價每晚3,988元*起。而賓客於12月31日入住，則可享受悉心準備的雙人「除夕晚宴」連早餐，是迎接新一年的完美選擇。
預訂網址：
https://all.accor.com/loyalty-program/promotions-offers/bonus-offers/owm014671-001-silverihkmgallery.en.shtml