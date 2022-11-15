尖沙咀美食｜香港人疫市創業開網店賣中式糖水 口碑好到開實體店 8小時慢煮芝麻糊/D24榴蓮冰/開心果露

人氣糖水網店研香Grindie正式登陸尖沙咀厚福街，新店繼續賣招牌中式生磨糖水，8小時慢煮芝麻糊、絲襪杏仁茶、開心果露等等全是口碑貨。

網店登陸尖沙咀食街

數年疫情，最讓餐飲業措手不及的一定是晚市禁堂食。研香Grindie的老闆們原先亦有餐廳生意，眼見晚市生意大減，決定放手一博，開設網店，讓客人線上下單購買糖水，並提供自取和團購服務。糖水用傳統配方煲煮，賣點是真材實料和認真製作，糖水口碑極好，在沒有晚市的日子滿足了不少人的口腹之樂。「最高峰試過一日賣出三百碗糖水，有團購也有網購，十分成功，令我們決定開實體店。」店舖負責人James分享說。新店位於尖沙咀厚福街，裝修比一般糖水店更精緻，用上大量木製枱櫈，感覺溫暖，坐得舒適。「我們一直在進步，希望在做中式糖水的時候，能有不同的現代化設備輔助，令味道更好。」因此，店家引入了滾筒式焗爐，用作烤焗果仁，令烘焙過程更平均，果仁烤得香脆，磨出來的糖水自然濃香滋味。

