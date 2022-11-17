旅行清單2022｜出國旅行執行李Checklist一覽！ 長短途都適用

相隔一段時間再去旅行，相信不少人都已將執行李技術忘得一乾二淨。想盡量空喼去但又怕帶漏東西？以下為大家整理出國旅行執行李清單，包括手提行李及寄艙行李，長短途旅行都適用！

行李清單｜手提行李 不少人去旅行時都會持手提行李上機，建議以輕便為主，最好只攜帶貴重物品、個人證件及出入境證明等，以及在飛機上需要使用到的物品。亦要緊記上機所有液體必需為100ml以下，並要放在可重複密封的透明膠袋裡，方便海關人員檢查。 1. 個人證件 (身分證、護照、簽證、機票等) 2. 銀包 (當地貨幣、港幣、信用卡、提款卡) 3. 當地電話卡、SIM卡針或萬字夾 4. 手提電話、手提電腦、相機 (鋰電池建議放置於手提行李) 5. 充電線、行動電源 6. 原子筆 (用作填寫入境、健康申報表) 7. 防疫用品 (口罩、消毒濕紙巾、100mL以下消毒酒精/搓手液) 8. 眼罩、頸枕、耳塞 (長途機適用) 9. 空水樽 10. 護膚品 (面霜、補濕噴霧、潤唇膏)

行李清單｜寄艙行李 寄艙行李主要分為3大類，衣物配飾、日常用品及雜物類。 衣物配飾類 衣物方面亦需要跟當地天氣去收拾，春夏季應該準備薄外套、帽子、太陽眼鏡等，會進行水上活動的更要準備泳衣、泳鏡及泳帽。而秋冬季就要攜帶保暖內衣、保暖Leggings、羽絨、頸巾、冷帽等。 外出衣服 睡衣 內衣 襪子 拖鞋 飾品 ( 如適用 ) 替換鞋子 ( 如適用 ) 外套 ( 如適用 )

日常用品類 日常用品方面，鑑於環保問題，不少酒店現已停止提供免費牙刷、牙膏等盥洗用品，大家可先向酒店了解有否提供。另外大家亦可自備護髮素，雖然疫情更逐漸援和，但還是建議自備毛巾比較衛生。 牙膏、牙刷、牙線 淋浴露、洗頭水、護髮素 大浴巾、洗臉毛巾 梳子 化妝品 隱形眼鏡、眼鏡 洗面、卸妝用品 護膚用品、面膜 防曬用品 女性個人護理用品 ( 衛生巾、棉條、護墊 ) 男士剃鬚用品 口罩