新品速遞｜被飯糰耽誤的湯品店！ 華御結新推三款升級日式湯品 豆乳湯轉咗新材料？

華御結的飯糰及湯品向來都深受港人歡迎，更被網民稱為「被御結耽誤的湯品店」。它們將於11月推出三款全新升級必試日式湯品，包括風骨膠原雞丸豆乳湯、六種野菜鹽麴蕃茄濃湯及和風粟米牛乳濃湯。喜歡喝華御結湯品的你一定不能錯過！

華御結全新推出的三款和風升級湯品，包括人氣高企——和風骨膠原雞丸豆乳湯，由原有的豆乳雞湯升級而成，選用雙倍份量的100%日本豆乳，新鮮日本產蔬菜和雞肉丸子，營養豐富且香滑綿密；高纖低卡純素之選—六種野菜鹽麴蕃茄濃湯，以日式昆布湯底配以六種嚴選蔬菜，加入日本大熱整腸排毒超級食物糯麥和低鈉「魔法調味料」鹽麴，令全素湯品亦不減鮮味，更是高纖低碳水低熱量，時刻照顧都市人健康需要；而香濃粟米湯品—和風粟米牛乳濃湯，升級配方以日式鰹魚湯作基底以提升鮮味，牛乳風味與原粒粟米令整體口感醇厚濃郁，滋味啖啖大滿足！

御結湯品套餐優惠 滿 $40 換印花卡

3款全新湯品售價為$24，各分店每天由中午12時起提供御結套餐優惠，即可以優惠價自由搭配心水御結款式及品嚐新推出升級版的日式湯品，完美組合成營養滿分的和風套餐，照顧你每一餐的健康需要。購買Set C ($59)，挑選 [御結]三個，即以折合低至$5輕嘗湯品！

除了優惠套餐，更有滋味回贈大賞。即日起至12月31日憑期間限定印花卡，品味人氣御結與新湯品的完美搭配同時，儲滿印花即免費賞你自選御結。