Alfeld易潔塗層廚具系列 獨家發售

全新Alfeld易潔塗層廚具系列，現於全線千色Citistore、C生活(樂富店除外)及千色Citistore eshop獨家發售。系列選用高密度鋁合金材質，以高壓力鑄製而成。內外表面均採用三層不黏塗層，易於清潔，100%不含PFOA有害物質，安全健康。加厚鍋身結實和耐用，傳熱速度有助進一步提升及均勻受熱。適用於所有爐具，滿足日常烹煮需求。於即日至11月至30日期間，可憑低至7折優惠價選購4款廚具。凡購買2件Alfeld系列廚具，即可獲贈C生活自家品牌口罩(櫻花色)1盒(價值: $65)，數量有限，售/送完即止。

