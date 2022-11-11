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市場資訊
2022-11-11 07:30:00
日報

林內石油氣爐具送$700超市禮券

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林內石油氣爐具送$700超市禮券

日本品牌林內的石油氣熱水爐RJW15SDL爲您提供源源不絕的熱水，其外型超薄纖巧，更備有自動恆溫功能，確保水溫穩定。由即日至2022年12月31日期間，凡選購石油氣熱水爐可獲高達港幣$700超市禮券；石油氣煮食爐亦可獲高達港幣$200超市禮券。林內備有多款優質爐具，包括型格不銹鋼面的座枱及嵌入式煮食爐，嵌入式型號更備有強化玻璃面選擇；熱水爐提供只有7.5厘米厚的超薄恆溫節能型號。選購任何「林內」石油氣爐具系列均包括3年包零件免費保養。
查詢：2232 1111  
網址：http://www.towngasappliance.com

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