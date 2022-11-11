恒隆地產攜手香港基督教女青年會 「智愛無垠」認知友善計劃 鼓勵關注腦部健康

隨著本港人口老化問題日趨嚴重，認知障礙症問題亦備受關注。為提升市民對認知障礙的認識，以及關注腦部健康，一直致力透過不同社區投資項目，促進社會共融的恒隆地產，再度與香港基督教女青年會攜手，於本周末（11月12及13日），在淘大商場合辦《恒隆X女青「智愛無垠」認知友善計劃─社區共融日》，將展出由認知障礙症患者、照顧者、青年及恒隆義工共同創作的藝術作品，以推動跨代共融社區。

恒隆地產與女青於2021年攜手推出為期三年的「智愛無垠」認知友善計劃，為認知障礙症患者、照顧者及社區人士提供支援，亦為前線員工提供認知友善培訓，成為社會福利署認可的「認知友善好友」。計劃於去年11月中，亦在淘大商場舉辨首個「社區共融日」，吸引逾2,000名認知障礙症家庭及社區人士參與。

今年的「社區共融日2022」，將於11月12及13日，在淘大商場中庭舉行，場內除設「認知友善藝術廊」，展示認知障礙症患者與來自觀塘區、沙田區、中西區及葵青區的女青青少年義工及恒隆一心義工，跨代創作的藝術作品外，亦將這些作品製成明信片，將於場內公開派發。同時，場內亦設有免費健腦諮詢及認知檢測站，以便了解長者的認知狀況，並提高對腦部風險評估的意識，亦可為有需要人士提供轉介服務，歡迎大家到場參觀，欣賞藝術作品的同時，亦可為長者進行認知障礙風險評估。

