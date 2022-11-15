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2022-11-15 04:31:01
日報

新城市廣場聖誕燈飾搶閘登場 料帶動人流營業額大增15%及20%

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防疫措施進一步放寬下，市民外出感受聖誕氛圍的意欲大增，更期待與各種聖誕燈飾打卡一番。而沙田新城市廣場率先斥資港幣1,500萬推出以草泥馬為主題的節日佈置，搶閘成為首個亮燈的商場。15大打卡場景中，以戶外星空花園的逾百萬顆聖誕燈飾最為矚目，料將帶動商場11月及12月份整體人流及商戶營業額按年增15%及20%。
 

新城市廣場 新地 租務部副總經理 許嘉雯

新地租務部副總經理許嘉雯宣布，今年新城市廣場的投資額較去年加碼30%，斥資港幣1,500萬打造了【草泥馬「癒」悅聖誕 • The Healing Christmas In Town】大型節日佈置。

新地租務部副總經理許嘉雯指，今年商場的聖誕裝飾適合打卡之餘，也特意融合娛樂體驗元素，鞏固其作為娛樂零售體驗新熱點的定位。1樓室內將設草泥馬嘉年華會遊戲，包括搖搖草泥馬、推彩虹、推保齡及3米高滑梯，而3樓戶外更會「下雪」，給予市民沉浸式體驗。另外，許小姐也公布於今年9月推出的全新娛樂體驗專區Play Park試業成績理想，成功帶動區內外人流車流按年升20%。

新城市廣場 聖誕燈飾

以草泥馬為主題的逾2萬呎戶外星光打卡裝置，過百萬顆閃爍燈光搶閘亮燈。

新城市廣場XHomeSquare
「Just Buy Weeks」激抵優惠 

為催谷聖誕此黃金消費檔，新城市廣場將夥拍HomeSquare強勢推出多元化刺激消費的優惠，既有主攻高消費客群的聖誕禮物籃換領及消費王可獲最高120,000積分外及$10,000商場電子消費券外，亦有親民的年度感謝祭「Just Buy Weeks」4大激賞回饋市民，包括以$11及$102購買指定個人護理、時裝配飾或家電家品、大量低至2折、買一送一產品獨家優惠，讓市民盡享聖誕購物狂熱。 

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