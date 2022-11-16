女生護膚｜備受KOL YouTuber追捧 韓國護膚品牌LANNUE來港

來自韓國的護膚品牌LANNUE最近在港正式推出，這個品牌只是成立短短3年，已備受韓國女生追捧，品牌主張簡約護膚保養程序，希望能減少使用過多護膚品，減少皮膚負荷，高效而快速地帶來效果，符合香港急速的城市節奏。 忙碌的現代生活令膚色不經不覺變得暗沉，皮膚繃緊，LANNUE靈感來自於使皮膚恢復活力的水療護理，讓女生在家中都能體驗水療級保養，煥發肌膚活力。產品採用優質的東方和西方草藥提取物，提供保濕、鎮靜、抗衰老和亮白多重功效，品牌率先在港推岀黃金系列其中的4款產品，包括高效濃縮安瓶精華、全效清潔洗面凝膠、防曬乳霜和美容刮痧，能在滿足日常基本護膚程序的同時，減輕皮膚負擔。

韓國護膚品牌LANNUE來港

LANNUE王牌的日常水療濃縮安瓶精華，以30種高級尊貴原料精心調配，蘊含韓國人蔘和日本忍東，有效對抗疲憊暗啞的肌膚，集高效保濕、鎮靜、逆齡抗氧和亮白4大功效於一身，適合所有皮膚類型，尤其是敏感肌膚。配合品牌的美容刮痧使用可發揮其最大功效，以高質量黃銅鑄造，刺激面部的血液和淋巴系統循環，促進細胞修復，重拾緊緻肌膚。

而全效清潔洗面凝膠由神經醯胺所組成，專門為敏感容易受刺激的皮膚而設，能平衡肌膚的最佳pH值，在清除皮膚老舊廢物和外來污垢的同時，為肌膚加倍鎖水修護。為提供戶外保護，系列中的防曬乳霜加入菊苣精萃蘊含類黃酮菊，可有效提高肌膚彈力，回復肌膚最年輕亮澤的狀態，建立鞏固的保護層免受太陽侵害。