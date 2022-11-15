國寶級戲曲藝術家裴艷玲 主講傳承講座兼示範京劇折子戲

歷經3年籌備，戲曲中心再次邀得三度榮獲梅花獎的國寶級京劇藝術家裴艷玲到訪香港主講師生傳承講座，其入室弟子與一眾實力演員，將演出著名劇目《鍾馗》及《穆桂英掛帥》。劇迷將可大飽眼福！
名聞遐邇的河北梆子戲與裴艷玲，於1989年首次來港參加首屆香港中國地方戲曲展，演出一鳴驚人；2014年戲曲中心舉辦「西九大戲棚」，邀得裴艷玲以67歲高齡獻藝，台上風采依然，功架唱腔毫不褪色，教一眾fans拍案叫絕。
裴艷玲師生傳承講座及折子戲示範
裴艷玲將於明年1月2日舉辦一場講座，向觀眾分享傳統戲曲藝術的歷史發展和演變，又會聯同入室弟子及河北省京劇藝術研究院的優秀演員，示範演出兩折一文一武的京劇老戲《平貴別窰》及《武松醉打蔣門神》，有興趣人士萬勿錯過。
梅花獎得主劉莉沙擔演《穆桂英掛帥》
歷久彌新的楊門女將故事，多年來久演不衰。將於2023年元旦日公演的《穆桂英掛帥》更由石家莊市河北梆子劇團團長、國家一級演員兼梅花獎得主劉莉沙，親身上陣擔綱演出穆桂英一角。劉莉沙嗓音甜亮、功架紮實，屆時將為香港戲迷大展精湛功架。(2023年1月1日)
裴艷玲為新編《鍾馗》任藝術總監
裴艷玲首本名劇《鍾馗》初創於八十年代，將崑劇折子戲編創成全本。她演繹的鍾馗形神兼備、文武並重，扮相唱腔堪稱一絕，令《鍾馗》一劇被譽為河北梆子戲的代表作。今次由石家莊市河北梆子劇團帶來的新編《鍾馗》，邀得裴艷玲出任藝術總監，親身指導入室弟子李淑芬擔演鍾馗一角，又重排傳統劇目及重整唱腔，讓經典好戲得以薪火相傳。(12月31日)
地點：戲曲中心大劇院
門票：$450、$380、$280、$180