周末好去處｜NARS X POWERICON NFT 藝術展覽 展出36幅特別版NFT

NARS為慶祝來港20周年，9月初時發布NFT POWERICON系列，特意發行 2,022 款獨特的POWERICON NFT (由 1,702個標準版頭像及320個特別版頭像獨特生成) 。靈感來自於即將推出的全新NARS Powermatte 玩魅唇膏系列，藉此鼓勵女性盡情展現時尚自信及真我個性。



NARS由即日起至11月20日，於銅鑼灣希慎廣場Shout Art Hub & Gallery舉行「NARS HK 20 X NFT 藝術展覽」，展出36幅特別版NARS POWERICON NFT，特別版設計揉合充滿香港文化元素的港味霓虹，配上獨特形象標語設計，透過前衛大膽的POWERICON NFT 頭像設計，充分讓品牌理念展現眼前。到場參觀人士更可即場登記，免費兌換標準版。而以港味霓虹為主題的特別版NFT，將會以4 SOL即場發售。展場內設有多間NFT互動體驗室和藝術走廊，全息投影在房間內螢幕上，第一身體驗POWERICON NFT元宇宙資產概念。

POWERICON NFT靈感來自新出的Powermatte玩魅啞緻唇膏系列，並邀請了香港著名設計師及插畫師Rex Koo創作，根據6款特選唇膏色調的特質和個性，設計了獨一無二的POWERICON NFT系列，每款POWERICON NFT賦以不同面型、飾物、髮型、服飾、唇色等特徵構成。



POWERICON NFT靈感來自新出的Powermatte玩魅啞緻唇膏系列。