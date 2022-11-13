周末好去處︱置富Malls冬日樂園 My Melody化身冬日大使

日本Sanrio第3隻卡通人物My Melody(美樂蒂)，1975年誕生以來，這隻粉紅兔瘋魔數代女孩。今個聖誕，My Melody將換上全新士多啤梨糖果造型，帶領一眾好友，由即日起至12月27日，暢遊置富Malls旗下4大商場，包括馬鞍山廣場「巨型聖誕樹小火車樂園」、+WOO嘉湖「馬卡龍糖果屋Café」、置富都會「夢幻旋轉木馬樂園」，以及置富第一城「熱氣球浪漫升空樂園」，甜美浪漫vibes頓時瀰漫於5米高心形鏡房粉紅聖誕樹、棒棒糖小火車、甜甜圈旋轉木馬及士多啤梨過山車等多個打卡位，為今個聖誕留下最甜蜜粉紅回憶。

獨家 My Melody 精品 置富Malls亦會與Sanrio聯乘，推出獨家My Melody商品。顧客由11月19日起，於置富Malls指定單一商場內任何兩間不同商戶，分別累積消費滿$500或$800，即可換領聖誕限定「My Melody暖笠笠紙巾盒套」以及「My Melody甜蜜抱抱圍裙」。為平平無奇的盒裝紙巾套上My Melody造型的暖笠笠紙巾盒套，紙巾盒套以繫上蝴蝶結的My Melody造型打造，讓她可愛甜蜜點綴每個生活時刻！