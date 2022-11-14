周末好去處︱新系列《寶可夢 朱／紫》紀念特展 登陸Amaz by Lokianno

Nintendo Switch將於周五推出《寶可夢 朱／紫》，各Pokémon訓練家引頸以待，為迎接最新《寶可夢》遊戲誕生，由即日起至12月4日，概念藝術玩具展覽店Amaz By Lokianno，特別舉辦《寶可夢 朱／紫》期間限定紀念特展(《寶可夢》特展)，讓Pokémon訓練家猶如置身寶可夢世界，展開全新冒險旅程。
新葉喵 呆火鱷 潤水鴨逢周未與fans見面
《寶可夢》特展不但全店布滿新系列的寶可夢、皮卡丘身影，更隆重打造6大展區，當中包括與遊戲開始時最初選擇的3位夥伴——「新葉喵」、「呆火鱷」及「潤水鴨」打卡位、全新遊戲體驗試玩區，和寶可夢卡牌展示牆等，場內更特設期間限定商店發售原創周邊商品發售。
由即日起至11月27日期間，逢星期五、六、日，「新葉喵」、「呆火鱷」及「潤水鴨」更會現身，舉行全港首次見面會，現身與訓練家們近距離見面及互動合照，fans可親身近距離接觸可愛的寶可夢。
6大展區遊走寶可夢世界+原創周邊商品
特展除各大場景讓大家盡情打卡外，內裡的期間限定店，將發售一系列原創周邊商品，讓大家在港亦能買到各款寶可夢精品。當中必買商品，包括文具、地墊、毛巾等日常周邊精品，並有與不同品牌合作聯乘推出的限定T-shirt、衛衣、帽款等服飾單品。
當然不少得一系列Pokémon公仔及鎖匙扣，從經典的「皮卡丘」、「小火龍」、「伊貝」、「超夢」、「暴鯉龍」等，到新一代的「新葉喵」、「呆火鱷」、「潤水鴨」，保證讓各精靈訓練員，可全方位置身寶可夢世界。此外，在展場購買《寶可夢》系列精品消費滿$500，可得《寶可夢 朱／紫》紀念特展限定鎖匙扣1個，數量有限，換完即止。
《寶可夢朱／紫》特展詳情：
日期：即日起至至12月4日
地點：銅鑼灣Fashion Walk京士頓街2-4號地下及地庫「AMAZ Gallery」
費用：免費入場
《寶可夢朱／紫》全港首次見面會：
《寶可夢集換式卡牌教學班》詳情：
日期：即日起至至12月4日(逢星期五、六、日)