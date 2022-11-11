世界盃2022｜世界盃直播睇波酒店Staycation合集 送小食拼盤 /零食啤酒/延遲退房 (持續更新)

2022年世界盃即將開始，往年球迷都會去酒吧或餐廳睇波，不過今年有諸多防疫限制，想舒舒服服同朋友睇波，可以考慮到酒店Staycation，與朋友一同支持心水球隊！今次為大家介紹多間睇波Staycation酒店，不單送出小食、零食及啤酒，更有延遲退房服務，讓一眾球迷可以多休息一陣，迎接緊密賽情！ 世界盃睇波酒店 Staycation ｜ The Mira Hong Kong 位於尖沙咀的The Mira推出球迷玩樂住宿旅程，提供城景客房、園景客房或套房選擇，房價由每晚$1,020起。球迷更享受球賽主題小食盛盒，包括泰式炸魚餅、香酥多汁的唐揚雞及脆炸薯條，唔怕睇波睇到肚餓，更可享免費迷你酒吧，包括啤酒、飲品與小食。 The Mira 球迷玩樂住宿旅程包括： ．球賽主題小食盛盒一份(晚上8時至11時30分)︰泰式炸魚餅、香酥多汁的唐揚雞、脆炸薯條與3款滋味醬汁 ．免費迷你酒吧︰ –以下飲品每款兩罐(共16罐飲品)︰ 嘉士伯啤酒、青島啤酒、可口可樂、無糖可樂、雪碧、雀巢檸檬茶、蜂蜜綠茶、梳打水 –2包薯片 1包香烤杏仁及1包牛肉乾 入住日期：11月20日至2022年12月18日 查詢及預訂：2315 5605 或電郵至 reservations@themirahotel.com 於KKday預訂直播酒店，輸入優惠碼「WORLDCUP220」即減$220 城景客房 + 球賽主題小食盛盒一份($902/晚起)：https://www.kkday.com/zh-hk/product/119335?cid=13367

世界盃睇波酒店 Staycation ｜問月酒店 同屬美麗華酒店集團的銅鑼灣問月酒店，同樣有球迷玩樂住宿旅程，這間酒店的設計時尚，特別適合一雙一對的情侶球迷。酒店提供舒適的新月客房至寬敞的滿月客房，更有高清LED電視可觀賞賽事。球迷更可同時兼享免費迷你酒吧，包括半打啤酒與小食，客房內更有Nespresso咖啡機，睇完3點場也絕對沒有難度。 問月酒店球迷玩樂住宿旅程包括： 免費迷你酒吧︰ ．6罐啤酒、6罐汽水與 2包薯片 ．內置Chromecast娛樂系統 ．客房內享用Nespresso咖啡機 入住日期：11月20日至2022年12月18日 查詢及預訂：2315 5128或 電郵至 reservations@miramoonhotel.com

世界盃睇波酒店 Staycation ｜九龍海逸君綽酒店 九龍海逸君綽酒店所有客房及套房均可觀賞64場精彩賽事直播，房間$1,200起，並有舒適園景客房或優越城景塔樓套房可供選擇，每房可最多可容納4位客人，適合一班朋友入住，更享受免費啤酒小食，包括杏片香炸蝦丸、炸洋蔥圏及沙嗲牛肉串標等。 預訂日期：即日起至2022年12月18日 入住日期：2022年11月20日至12月18日 查詢：2996 8006 或 電郵至 rsvn.hgkln@harbourgrand.com 預訂：https://bit.ly/goalcation-pr-tc

世界盃睇波酒店 Staycation ｜ Eaton HK Eaton HK 酒店特別推出「球迷地帶」住宿體驗，部份客房可容納最多4人入住，價錢由$980起，同樣適合一班朋友入住。套餐更包括12支本地手工啤酒、小食如墨西哥粟米脆片配番茄莎莎及芝士醬、香脆薯片一桶、香辣乾番茄醬配法式多士及扁麵包。除了世界盃，球迷可欣賞英超等足球賽事直播。 「球迷地帶」住宿套餐包括： •入住酒店客房一晚（可選擇「逸．新」、「逸．仨」及「逸．家」），部份客房可容納最多4人入住 •房內啤酒小食包括：12支本地手工啤酒、墨西哥粟米脆片配番茄莎莎及芝士醬、香脆薯片一桶、香辣乾番茄醬配法式多士及扁麵包 預定日期：即日至2022年12月15日 住宿日期：即日至2022年12月20日 訂房：https://bit.ly/3yOoWlu 於KKday預訂直播酒店，輸入優惠碼「WORLDCUP220」即減$220 「逸．新」客房 + 自助早餐 + 房內啤酒及小食($680/晚起)：https://www.kkday.com/zh-hk/product/119476?cid=13367

世界盃睇波酒店 Staycation ｜銅鑼灣柏寧酒店 銅鑼灣柏寧酒店推出「足球狂迷 Chill "友" Feel 主題房套餐」，提供一晚Chill "友" Feel 主題家庭房及尊貴家庭房(維多利亞公園景觀)，最多可4人入住，最吸引的是保證延遲退房至 14:00。房間有“友”主題房間裝飾，並送出“波友”禮品套裝 (兩隻”友隻杯”及打氣棒），同時設置“友”足球遊戲室，讓球迷在中場時保持清醒。入住更可享6支香港手工啤酒“友”(330ml@)、1包薯片，以及房內小吃拼盤（包括炸魚薯條、雞肉和牛肉沙爹串、蒜香炸雞翼）。 於KKday預訂直播酒店，輸入優惠碼「WORLDCUP220」即減$220 一晚家庭房 + 6 支香港手工啤酒“友” + 小吃拼盤 + 延遲退房($1,430/晚起)：https://www.kkday.com/zh-hk/product/103745?cid=13367

世界盃睇波酒店 Staycation ｜帝樂文娜公館 帝樂文娜公館推出足球運動狂熱住宿套餐，優惠包括免費升級至尊尚客房，並於房間內享用脆炸小食籃及1瓶精選葡萄酒，除了世界盃賽事之外，更同時提供英格蘭足球超級聯賽及歐洲冠軍聯賽足球賽事直播。球迷更可在翌日於FINDS免費享用二人早餐及免費使用健身室。房價由$888起。 入住日期：由即日起至12月18日 詳情：https://www.theluxemanor.com/zt/offers/super-sports-broadcast-room-package

世界盃睇波酒店 Staycation ｜香港康得思酒店 香港康得思酒店推出「球迷狂歡住宿套餐」，客人可於客房內收看精彩的國際足球直播賽事，包括2022年國際足協世界盃及英格蘭超級足球聯賽(英超)足球賽事直播等，住宿套餐收費每房由港幣1,098元起，包括派對小吃拼盤 (雞槌、西班牙白毛豬火腿芝士吐司、脆炸雲吞及薯條)，賓客更可以折扣優惠享用支裝冰凍啤酒和氣泡酒。客人更可於翌日在The Place享用豐盛的自助早餐，以及酒店餐廳及酒吧85折餐飲優惠。 除「球迷狂歡住宿套餐」以外，由2022年11月20日開始，球迷更可於酒店屢獲殊榮的歐陸餐廳及酒吧Alibi – Wine Dine Be Social觀賞足球賽事直播，酒店宴會廳亦提供包場服務作私人觀賽之用。 預訂：即日至12月29日 入住：即日至12月30日 訂房：按此

世界盃睇波酒店 Staycation ｜西貢 WM 酒店 西貢WM酒店推出「球迷狂賞 - 2022世界盃住宿計劃」，酒店所有客房均設55吋智能電視欣賞，讓你與好友一同觀賞2022世界盃賽事。計劃更包括酒店便利店$300現金券、WM咖啡廳德國生啤豬手套餐，星期一至四入住更可享延遲退房至下午1時。召集好友預訂兩間客房或以上，更可享額外95折優惠。 第一賞：酒店Gourmet Corner便利店港幣$300現金券 住宿計劃包括Gourmet Corner港幣$300現金券，位於WM酒店地下樓層的Gourmet Corner售賣各式零食、飲品、酒精飲品、啤酒、芝士和冷盤小食等。 第二賞：WM咖啡廳德國生啤豬手套餐 住宿計劃更包括WM咖啡廳德國生啤豬手套餐（價值$488），包括豬手一隻及Lowenbrau生啤酒兩杯。客人可選擇於WM咖啡廳享用或客房用餐，一邊享用美食，一邊欣賞賽事。 第三賞：召集朋友預訂兩間客房或以上更可享額外95折優惠 星期一至四入住可享延遲退房至下午1時，與好友一同欣賞世界盃，預訂兩間客房或以上更可享額外95折優惠！