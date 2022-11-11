MIRROR演唱會意外｜警方拘捕4男1女承辦商職員 藝能涉虛報文件誤導康文署以取得批文

MIRROR演唱會大型螢幕墮下事故，今日(11日)警方以「欺詐」及「容許物件從高處墮下」等罪，拘捕負責演唱會工程總承辦商「藝能工程有限公司」的3男1女員工及以「容許物件從高處墮下」罪拘捕負責舞台工程「協興隆舞台工程有限公司」的1名男員工，被捕人年齡介乎40至63歲。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫指，業務總監、項目經理、藝能是舞台總承辦商，對舞台有絕對控制權，LED螢幕由協興隆安裝檢查及實際操作，由國內生產商提供，找不到有證據顯示有採取措施達到一定安全，安全使用。完成安裝後，無人安排詳細檢查，以確保安全運作，事發當日早上，升降已出現問題。