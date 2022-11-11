MIRROR演唱會意外｜警方拘捕4男1女承辦商職員 藝能涉虛報文件誤導康文署以取得批文

MIRROR演唱會大型螢幕墮下事故，今日(11日)警方以「欺詐」及「容許物件從高處墮下」等罪，拘捕負責演唱會工程總承辦商「藝能工程有限公司」的3男1女員工及以「容許物件從高處墮下」罪拘捕負責舞台工程「協興隆舞台工程有限公司」的1名男員工，被捕人年齡介乎40至63歲。
西九龍總區刑事部警司鍾雅倫指，業務總監、項目經理、藝能是舞台總承辦商，對舞台有絕對控制權，LED螢幕由協興隆安裝檢查及實際操作，由國內生產商提供，找不到有證據顯示有採取措施達到一定安全，安全使用。完成安裝後，無人安排詳細檢查，以確保安全運作，事發當日早上，升降已出現問題。
藝能工程起底！曾為楊千嬅製作演唱會
藝能公司虛報裝置重量，相差非常大，懷疑是故意而並非「手民之誤」，誤導康文署，以盡快取得演出許可。鍾雅倫舉例，涉事螢幕重量9,852磅，藝能申報3,600磅，相差1.7倍。另一燈光支架，5,141磅，藝能申報1,080磅，相差3.8倍；鐳射燈支架756磅、申報200磅，相差2.7倍；8組喇叭12,240磅、申報1,600磅，相差逾6倍多，鍾雅倫指只是一部分例子。
警方和政府跨部門工作小組上月已取得律政司法律意見，初步相信事故涉及刑事成分，當中或有「人為疏忽」。演唱會主辦單位大國文化及MakerVille早前曾發聲明，稱已聘請獨立第三方專家協助調查，將在當局調查結果公布後，在不影響法律程序下向公眾交代。