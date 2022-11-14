MIRROR演唱會意外｜調查小組專家︰鋼索數據依賴主辦方 檢驗者難事前發現

MIRROR演唱會事故調查報告指出，出事的屏幕實際重量較申報重，鋼索的抗斷強度亦不足。有份參與調查工作的小組成員司徒家成表示，鋼索抗斷強度依賴主辦方數據，專業人士亦難以事前發現。

鋼索斷裂主因是護繩系統壓得太緊

本身是香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部前主席的司徒家成，在一個電台節目中表示，演唱會屏幕的鋼索斷裂，主要因為護繩系統壓得太緊，導致鋼索受壓，變型甚至斷裂。加上鋼索安全系數不足，影響結構工程師評估裝置的安全。他又說，涉事鋼索的抗斷強度亦較正常的低，今次用的鋼索抗斷強度只有1,100公斤，標準抗斷強度要有1,380公斤才可，而一般來說專業人士亦難以事前發現抗斷強度較弱，因為主要依賴主辦方提供的資料作評估。