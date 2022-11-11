MIRROR演唱會意外｜政府交代事故調查工作 MakerVille發聲明：保留追究權利

MIRROR紅館演唱會大型屏幕墮下意外，政府今午(11日)交代事故調查結果，而警方亦以「欺詐」及「容許物件從高處墮下」等罪，拘捕負責演唱會工程總承辦商「藝能工程有限公司」的3男1女員工，以及以「容許物件從高處墮下」罪拘捕負責舞台工程「協興隆舞台工程有限公司」的1名男員工，被捕人年齡介乎40至63歲。

晚上，主辦單位MakerVille及大國文化發表聲明，表示會保留追究的權利，並會繼續承擔傷者的醫療費用：「首先，我們感謝政府各部門的努力，就事故原因作出詳細解說。我們會繼續全力配合警方和政府部門的調查工作。為免對尚在進行中的調查造成影響，我們今天只可作有限回應，感謝大家諒解。

就今天警方公佈的細節，我們會仔細研究和諮詢法律意見，並保留追究相關單位的權利。

此外，對於工作小組提出的改善建議，作為業界一份子，任何有助提升演藝行業水平，包括工作人員及表演者安全的政策，我們均全力支持。

對於受傷的三位舞者，李啟言（阿Mo）、張梓峯（阿峯）和羅德智（Zisac)，我們會繼續承擔他們的醫療費用及提供其他協助。」

而MIRROR 12子今晚在亞洲國際博覽館參與《903 AllStar籃球賽》，亦是MIRROR自紅館演唱會後首次齊人現身。相信賽事結束後，12子亦會為此事作簡單回應。