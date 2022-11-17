Mega Show復辦規模剩八分一　主辦方：香港一枝獨「瘦」難比星洲

國際商貿展Mega Show今年在會議展覽中心復辦，惟參展規模縮至700個攤位，僅達疫前的約八分之一，而買家入場人數更銳減九成。Mega Show主辦單位康亞公司董事張瑞貴批評，本港防疫措施限制極多，港府未有復常的清晰時間表和準則，難與鄰近地區如新加坡及泰國競爭。採訪：專題組
停辦兩年的Mega Show，一連四日在會展舉行。張瑞貴表示，疫情前有近4,500個參展商參加展覽，但今屆只剩下700個，規模大縮水。他解釋，早在半年前，已開始籌備展覽，惟參展商和買家對香港防疫限制極為抗拒，「又要整疫苗通行證，又要做安心岀行，仲要戴埋口罩，相比起新加坡、泰國嗰啲都唔駛做呢啲嘢，自由咁多，外國商家點會揀香港擺展覽做生意？依家嚟得嗰啲，都係碌盡人情卡畀面嚟。」
主辦方：香港一枝獨「瘦」難比星洲
張瑞貴無奈說：「其實我呢半年都有諗Mega Show轉去新加坡或泰國搞，但一問之下，佢哋啲展覽場地一早就爆晒，生意興旺根本唔憂做。相反，香港就一枝獨『瘦』，不過係瘦身個瘦，完全唔係人哋對手。」他又指，商人會用雙腳及資金表態，「佢哋走去第二度唔嚟香港，就係用腳向香港政府嘅防疫政策，投下不信任票。」
內地買家通宵頻撲被拒入酒店
張瑞貴指出，為了吸引參展商及買家來港，採用「銀彈攻勢」，津貼每人500美元予買家來港，又補貼參展商一半機票價格，同時又要替他們預訂酒店，及預備在會展內的膳食。「不過都無乜用，人哋做大生意，都唔差在嗰少少錢，對佢哋最緊要係營商環境同機遇，依家香港『0+3』佢哋要喺酒店捱飯盒，點傾生意？」他更無奈指，有內地買家日前坐飛機抵港後，因接種疫苗與香港的不同，出現「紅框藍碼」被拒入酒店，結果花了一個通宵的時間不斷向政府查詢指引，到翌日早上才能折返酒店休息。
而港府對本月初曾為金融峰會及七人欖球賽兩項盛事，度身訂造防疫措施，然而Mega Show等大型國際商貿展卻未獲類似安排，張瑞貴更質問界線何在？事實上，新加坡及泰國的全年經濟增長預測皆超過3%，香港的全年經濟預測卻是負3.2%，經濟復甦表現明顯大落後。他坦言：「生意人好簡單，淨係想要個好嘅營商環境，唔好咁多限制。又要我哋打三針，又話要安心出行，我哋統統都做完之後，想問政府幾時先肯公布一個清晰嘅復常路線圖？」