Mega Show復辦規模剩八分一　主辦方：香港一枝獨「瘦」難比星洲

國際商貿展Mega Show今年在會議展覽中心復辦，惟參展規模縮至700個攤位，僅達疫前的約八分之一，而買家入場人數更銳減九成。Mega Show主辦單位康亞公司董事張瑞貴批評，本港防疫措施限制極多，港府未有復常的清晰時間表和準則，難與鄰近地區如新加坡及泰國競爭。採訪：專題組

停辦兩年的Mega Show，一連四日在會展舉行。張瑞貴表示，疫情前有近4,500個參展商參加展覽，但今屆只剩下700個，規模大縮水。他解釋，早在半年前，已開始籌備展覽，惟參展商和買家對香港防疫限制極為抗拒，「又要整疫苗通行證，又要做安心岀行，仲要戴埋口罩，相比起新加坡、泰國嗰啲都唔駛做呢啲嘢，自由咁多，外國商家點會揀香港擺展覽做生意？依家嚟得嗰啲，都係碌盡人情卡畀面嚟。」

主辦方： 香港一枝獨「瘦」難比星洲

張瑞貴無奈說：「其實我呢半年都有諗Mega Show轉去新加坡或泰國搞，但一問之下，佢哋啲展覽場地一早就爆晒，生意興旺根本唔憂做。相反，香港就一枝獨『瘦』，不過係瘦身個瘦，完全唔係人哋對手。」他又指，商人會用雙腳及資金表態，「佢哋走去第二度唔嚟香港，就係用腳向香港政府嘅防疫政策，投下不信任票。」