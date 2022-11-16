BIZ勝派丨引爆客戶話題 Voltage X公關營銷一條龍

Voltage X共同創辦人Coco Chan(左一)、Terence Cheung (右二)、Dan Lun(右一)；業務總監Sam Ling(左二)。

華姐雖然喺傳統媒體圈子打滾，但係一直緊貼市場推廣生態嘅變化，尤其係近幾年數碼營銷嘅玩法日新月異，接觸受眾嘅渠道愈來愈多。然而活動「花臣」愈多，牽涉「分判」管理愈複雜，衡量成效愈唔準確。最近有行家老友介紹，識咗間叫Voltage X嘅新派公關公司，聽到共同創辦人Terence Cheung、Coco Chan與Dan Lun嘅經營理念，藉著包攬時下流行嘅全方位公關營銷服務，提供一條龍解決方案，的確係現今公關應走嘅變革之路。

Voltage X團隊都是年輕有活力，對市場觸覺尤其敏銳。

Voltage + Xact Digital的PR完全體 Voltage X的成立，來自Voltage與Xact Digital兩股活躍勢力合組而成。團隊專注各式數碼製作，而且緊貼外國創意營銷案例，積極將嶄新市場手法引入並且實踐。本身從事地產與飲食行業的Terence，涉足人脈廣泛，有感疫情下驅使品牌就連行銷活動都要數碼轉型，「趨向多元化，又SEM、又要社交營銷，從前搞一場售樓活動、一次試酒會，簡單廣告推廣即成事，如今卻要同時兼顧不同渠道。」他深明單一公關公司未必提供全面服務，部分合作項目需要外判第三方負責，難免令整體市場活動欠缺連貫性，「影響預算、計劃及評估成效。」直至他遇上擁有堅實公關經驗的Coco與Dan，便萌生將自己的數碼製作團隊，結合公關營銷，壯大成如今的Voltage X，為marketers提供一條龍解決方案。

聚焦中高端客戶 行動講求腦力振盪 新公關品牌在疫情期間誕生，綜觀Voltage X的客戶合作範例，不難發現一個共通點：「貴」！Dan笑指這不僅反映客戶品牌的價值外，還包含「貴氣」、「高貴」等品味與態度。「我們主打地產、中高端消費零售與中高端餐飲3大板塊，由全渠道內容創作、客戶體驗，以至廣告宣傳、市場及公關活動與媒體合作，我們都能夠提供服務。」他留意到近年經濟市況並不樂觀，過去不少出手闊綽的客戶，如今也相繼縮減成本，「然而他們更樂於考慮新穎營銷手法，在不影響品牌印象的前提下，搞搞新意思。」業務總監Sam舉例，曾借鑑外國流行的FPV第一身視角拍攝手法，運用小型穿越機為商廈拍攝另類租盤影片，令客戶耳目一新；此外，早前香港七欖舉辦期間，亦與大坑區的食肆合作，透過社交平台推出連串票尾贈飲聯乘活動，成功引導人流帶挈生意。Terence認為團隊擁有敏銳的市場觸覺，「我們相信團隊之間的化學作用，幾位創辦人不時邀請全體員工brainstorming，交流並示範不同storytelling手法，引爆新點子。」他表示短時間內能夠完成逾140個客戶活動，多得團隊的高效日行動力。

Voltage X聯合創辦人Terence Cheung。