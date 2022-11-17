67歲男子4度被拒轉院胞妹感「見死不救」 死因研訊裁定死於自然

67歲退休漢於2019年被廣華醫院多度拒收，最終留醫多天後不治。死因庭就事件展開兩天聆訊後，2男3女陪審團今在退庭商議約1.5小時後，一致裁定死者死於自然，直接致死的疾病為急性心肌梗塞。死者胞妹在庭外指出，就裁決結果感到失落，認為陪審團「無得揀」，只能在「死於自然」及「死因存疑」選項中選擇。她續指，許多醫療資訊是在研訊中首次披露，包括廣華醫院曾4度拒收兄長，認為院方「扼殺阿哥生存機會」，每次想起事件便感憤怒，「無奈及無力感，我諗係一世」。
死者蔡志德，於2019年4月3日證實死亡，終年67歲，去世時已退休。
死因裁判官何俊堯引導陪審團時指，死者蔡志德因腹部不適，凌晨送往仁濟醫院急症室，其後被診斷血管腫瘤撕裂，惟因醫院沒有設立血管科，須根據指引安排轉介死者到廣華醫院，而仁濟外科醫生梁國達於同日凌晨3時31分至4時26分，期間多次請求廣華安排轉院，惟以死者血壓過低為由，拒絕轉院，廣華回覆只是仁濟對他加大強心藥後的跡象。死者在同日4時40分心臟停頓，搶救後回復心跳，但情況每況愈下，最後他獲跨聯網的瑪麗醫院接收，延至同年4月3日不治。
死者胞妹感有見死不救之嫌
事主胞妹蔡慧冰陳辭時，兄長不盡快做手術一定會死亡，質疑廣華醫院不曾認真探討病情，亦無合理地交代拒收原因，「畀我哋覺得有見死不救之嫌」。蔡稱，感到仁濟醫院及瑪麗醫院對病人生命的重視，以及不放棄任何救治的精神，逝者已矣，望裁決能還家人公道，讓兄長安息，另冀醫管局檢視聯網協作機制，避免同類事件再次發生。
醫管局：當刻不宜轉院
醫管局代表陳辭指，轉院途中或出現心臟停頓，比起在病房發生更為危險，重申廣華醫院不曾反對事主做手術，只是事主情况不穩，當刻不宜轉院，當時並不排除稍後情況好轉會接收事主。
陪審團向醫管局提出兩項建議，包括局方應統一不同醫院的轉院程序指引，以便醫院跟從，根據呈堂證供，以及調低轉院門檻，即病人只須符合血壓低於80或清醒的其中1項條件，便考慮讓病人轉院。