54歲男商人駕快艇超載 螺旋漿擊斃女乘客罪成 還押至11月25日判刑

54歲男商人2019年駕駛快艇到西貢大浪灣時超載，男商人疑為免被大浪沖到灘上擱淺將快艇調頭，快艇螺旋槳意外擊中52歲女乘客重傷致死，事後教唆同船乘客掩飾超載。涉案商人早前於區域法院承認煽惑他人明知地提供虛假資料以誤導警務人員等6罪，否認1項危及他人在海上的安全罪，今日（16日）被裁定罪成。法官裁決時指，被告啟動船隻引擎時必然得知死者身處海中，但仍為穩定船身而啟動船隻，故未有合理辯解，另將被告還押11月25日判刑。

控罪指，被告董波（56歲），早前承認1項違反條件及限制罪及5項煽惑他人明知地提供虛假資料以誤導警務人員罪，否認1項危及他人在海上的安全罪。

辯方求情：被告深感罪疚 將背負責任一生一世

辯方求情指被告任職科技發展公司董事，在內地從事投資工作，育有2名子女，死者與被告相識逾20年，子女亦稱呼死者為「阿姨」，案發後被告深感罪疚，將背負責任一生一世，實屬悲劇。葉官同情案件為被告帶來切膚之痛，不會視之為壞人存心犯案。

被告董波承認於2019年10月19日在香港，身為一艘本地船隻的船長，即開敞式遊樂船「Miss Conduct Junior」的船長，在無合理辯解的情況下，違反船隻正式牌照或臨時牌照的附加條件或限制，即該船隻運載16人，超過獲允許運載總人數；於2019年10月19日至2019年11月8日期間，煽惑RYAN Immalee Clair 、何狄遜、方芷曛、DALIPE Teddie Mart Clemente和黃志強明知地提供虛假資料，以誤導香港警務處警務人員，表示在2019年10月19日，開敞式遊樂船「Miss Conduct Junior」上只有11人。被告另否認2019年10月19日在香港身為開敞式遊樂船「Miss Conduct Junior」船長在無合理辯解的情況下危及洪小媛及附近其他人的安全，即當洪小媛及其他人在船隻附近時，董波啟動船隻引擎駛走。