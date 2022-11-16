47歲男教師涉課室內為男童手淫口交　認罪還押候判

已婚育有兩女的47歲男教師，被指於3年前對自己的未成年男學生下手，數度分別在校內教室、私家車內，為男學生手淫及口交，再讓學生替他重複一樣的行為。直至學生的姊姊察覺男生與教師的含性對話訊息，才揭發事件。男教師今日在區域法院承認7項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，還押至12月14日進行求情及判刑，期間待索閱其背景、心理和精神報告，以及事主的創傷報告。

辯方指被告的妻子及兩名女兒早前已移居加拿大進修。案情指，X案發時為被告任職學校的學生。在2019年12月首次事件發生時，X在放學後與被告身處校內設計與科技室，被告跪在坐下的X前方，脫下X內褲，替X手淫後，再為X口交，至X在被告口內射精。X因好奇而同意被告的行為，其後曾向被告表達憂慮，但被告答應若X不喜歡便不會再做。其後，被告分別與X午膳後、看電影後等，在車上或校內，六度向X重複前述行為，X亦會替被告進行同樣行為。至前年11月，X的姊姊在電腦上看見他們兩人的訊息對話，內容與性話題及性器官有關，其姊再把事件告訴與X同校的妹妹，其後便通知校方及報警。警方事後亦取得兩人的對話訊息，顯示兩人關係親密，且放假亦會見面。被告被捕後，坦承有關事件。

被告彭晧峯，47歲，承認於2019年12月2日至2020年11月22日間，七度向當時13歲至14歲的男童X作出嚴重猥褻行為。