2022香港資訊及通訊科技獎　數碼港社群囊括31獎項

數碼港社群初創於「2022 香港資訊及通訊科技獎」再奪佳績，27間社群初創榮獲31個獎項，包括3個大獎及9個金獎。(數碼港圖)

數碼港社群初創於「2022 香港資訊及通訊科技獎」再奪佳績，27 間社群初創榮獲 31 個獎項，包括3個大獎及9個金獎，一共橫跨7個獎項組別。3個大獎包括由研發嶄新介質傳導聲音系統的複耳科技(Dai3mimi Health-Tech)奪得「智慧生活大獎」、「資訊科技初創企業大獎」為專注城市農業科技的水耕細作(Farmacy HK)，以及「數碼娛樂大獎」由發展互動模擬飛行培訓的 AerospaceTS勇奪。

數碼港另指，該港作為金融科技大本營，匯聚香港最大的金融科技集群，社群初創於「金融科技獎」組別榮獲6個獎項，包括1個金獎、2個銀獎及1個銅獎，其中PaySmart Capital創立「Liquid 企業可驗證數碼憑證」，在LIQUID區塊鏈架構下向全球企業提供真實可靠的業務證明，從而大幅優化開户流程，以及提升商業貸款申請和年度信用審查的效率，榮獲「金融科技(監管科技及風險管理)」金獎。

陳思源：續著力育才助國家創科發展

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，數碼港社群初創於這個業界矚目的年度獎項表現卓越，可見社群的創新力量備受業界肯定，數碼港將繼續著力培育創新人才，扶植數碼科技初創，營建有利的創業生態系統，助力國家及香港的創科發展。