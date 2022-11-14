【繞場一週】與港同行 並肩成長25載

《馬會與香港特區跨越25載特輯》現已上載「與你並肩．昨天．今天．每一天」活動網站https://hkjc.com/withyou。

今年是香港特區成立25週年。為紀念這個歷史性時刻，香港賽馬會最近推出《馬會與香港特區跨越25載特輯》， 透過專訪馬會主席利子厚、行政總裁應家柏，及多位馬會前主席，包括夏佳理、陳祖澤、施文信、葉錫安、周永健及陳南祿等，記錄馬會過去 25 年走過的非凡旅程，成為位居世界前列的賽馬機構，同時致力貢獻社會，與香港並肩同行。

過去25年，馬會與香港共同成長。時至今日，馬會能夠位居世界前列的賽馬機構，並位列全球十大慈善捐助機構，實有賴其獨特的綜合營運模式，為社區創造經濟及社會價值。特輯因此特別專訪馬會管理人員、員工、騎師、馬主、會員，及社會各階層的受助人士等馬會主要業務及社區內不同領域的人士，由他們分享馬會如何一直秉持「致力建設更美好社會」的宗旨，與社會同行。

展望將來，正如馬會主席利子厚在特輯尾聲總結：「馬會和香港共同成長，並肩同行，這是不會變的；無論是未來25年，或再多25年，香港和馬會的發展一定會更上一層樓。」馬會行政總裁應家柏亦說，香港一直展現「我做得到」的拼搏精神，馬會會秉持這一份信念，滿懷熱誠作出更多貢獻。

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