【繞場一週】粵港澳加強文物保育合作

香港地小但絕不乏文物古蹟，彈丸之地已有132項法定古蹟，更有超過1,500項已評級的歷史建築。延續歷史建築物的生命則需要付出很多人力、物力和心血。

Jessie早前出席由馬會獨家贊助的首屆「大灣區文物建築高峯論壇」，約30位來自粵港澳大灣區的專家學者，就四個範疇，包括「文物建築保育和活化再利用的新發展」、「知識分享和公眾參與 — 文物建築教育的新策略」、「應用於文物建築保育和教育的新科技」及「跨地域合作」作出分享。

文物建築方面，Jessie知道馬會先後支持多項目相關工作，包括滘西洲洪聖古廟修復工程、復修位於中環的藝穗會、慶祝香港回歸10周年宣佈進行保育和活化的大館 — 古蹟及藝術館、慶祝香港回歸20周年的香港故宮文化博物館項目，以及翻新工程後於早前重開的美荷樓生活館等。

馬會主席利子厚出席高峯論壇開幕禮時表示，馬會很榮幸贊助是次高峯論壇，促進大灣區文物建築保育的合作和交流。多年來，馬會捐助了大量社區項目，不遺餘力地支持歷史文化保育、傳統文化活動及相關的社區教育項目發展，致力實踐建設更美好社會的宗旨。

是次高峯論壇亦是馬會審批撥捐6億3千萬港元支持政府慶祝香港特別行政區成立25周年而舉辦的多個項目之一。除了希望促進粵港澳大灣區的文物建築保育，亦進一步達致國家《「十四五」文物保護和科技創新規劃》中提出透過包括文物科技創新能力等，提升文物保護水平的目標。

Jessie相信透過這次的交流定能進一步提升大灣區，尤其本地的文物保護水平，推動香港成為中外文化藝術交流中心，譜寫香港故事的動人篇章。