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2022-11-11 14:54:15

「映水芙蓉」前主廚被廉署起訴 涉向下屬索賄收賄兼妨礙司法公正

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廉政公署。(資料圖片)

廉政公署。(資料圖片)

一名中菜餐廳時任主廚涉嫌向下屬索賄收賄，以協助下屬夫婦二人繼續獲餐廳僱用及晉升，並在廉署調查期間煽惑該下屬作出虛假陳述，今日（11日）被廉署落案起訴貪污及妨礙司法公正。

被告鐘聲(40歲)，為映水芙蓉餐飲有限公司(映水芙蓉)前主廚，被控8項罪名，即3項代理人索取利益及三項代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條；及2項煽惑他人作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為，違反普通法。被告已獲廉署准予保釋，以待下星期二(11月15日)在九龍城裁判法院答辯。

廉署指本案於2019年10月至2022年5月期間發生。案發時該對夫婦獲映水芙蓉僱用。映水芙蓉設有2間分店，被告為其主廚，負責監督廚房運作，及向公司建議員工調職及晉升，該對夫婦同為被告下屬。被告涉嫌向該丈夫索取賄款20,000至40,000港元，以維持其妻獲映水芙蓉僱用，並以相同目的從該丈夫收取一筆10,000港元及一筆10,000元人民幣的賄款。

被告又涉嫌兩度向該丈夫索取每月1,000港元及額外單一筆2,000港元的賄款，以及從對方收受2,000港元，以協助他在映水芙蓉轉換崗位、加薪2,000港元及獲得晉升。廉署其後接獲貪污投訴遂展開調查。在調查期間，被告涉嫌兩次煽惑該丈夫向廉署作虛假陳述。
 

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