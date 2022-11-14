首9個月接307宗物管涉貪投訴 廉署物監局推《防貪警示》增意識

物業管理與市民生活息息相關，但同時隱藏貪污風險。廉政公署於今年首9個月共接獲307宗涉及「樓宇管理」的貪污投訴，雖較去年同期的384宗略減，但仍佔所有私營機構界別投訴的35%，在私營機構界別投訴中居首位。廉署與物業管理業監管局去年共同出版《物業管理防貪警示》，提升物管公司和從業員的防貪意識。

廉署去年就「影子」保安員案件起訴涉案人，案中任職公屋保安主任的母親訛稱其女兒在同邨任職保安員，並為女兒的值勤紀錄「呃鐘」簽到，但其女兒實為全職侍應，騙取管理公司3.7萬元薪酬，兩母女最終被判罰社會服務令並退還騙款。

廉署防止貪污處處長利逸修表示，今年貪污投訴個案雖較去年同期減少，但相信疫情令部分有貪污風險的活動減少，如疫情令一些工作會議減少，所批出合約減少，不能簡單演繹為貪污問題減輕。因物業管理涉及很多前線戶外工作人員，主管包庇前線人員虛報值勤紀錄或以影子工人(鬼工)詐騙薪金的風險亦較高。

利逸修表示，公眾雖著重公職人員利益衝突，但私營機構職員在職務上章亦有可能面對同樣問題，如藉著親人設立公司承接公司訂單，從中賺取差價或得益。而公共機構有嚴格規範，但一些私營機構未必有足夠措施。