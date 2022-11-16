防疫措施｜生效前兩小時突撤回　持「黃碼」續禁入戲院溜冰場

公眾溜冰場如不准除口罩，原本明日改為「被動查核」處所，政府在新措施生效前不足兩小時，突撤回相關放寬。(資料圖片／林俊源攝)

新一輪社交距離措施明日(17日)生效，髮型屋、遊戲機中心、主題公園和麻雀館等處所，「疫苗通行證」安排將由「主動查核」改為「被動查核」。安排原本亦適用於不准除口罩的公眾溜冰場和不設飲食的戲院，但政府今日(16日)在措施生效前不足兩小時，突然宣布溜冰場和戲院安排維持不變，即持「黃碼」人士仍不得進入。

政府提醒須應執法人員要求 出示疫苗接種紀錄

政府解釋，為便利市民識別及避免實際操作時產生混淆，決定不論是否容許除口罩或飲食，所有公眾溜冰場及戲院的安排維持不變，即訪客仍須出示「疫苗通行證」供負責人掃描、持「黃碼」人士不得進入。

政府又提醒市民，進入所有「疫苗通行證」處所，不論「主動查核」或「被動查核」，均必須符合「疫苗通行證」下接種要求。當執法人員進行隨機抽查或其他執法行動時，巿民須按要求出示相關紀錄或證明書。