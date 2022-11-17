防止虐待兒童會接168宗疑虐兒個案 6至8歲最高危 停課困獸鬥加劇衝突

防止虐待兒童會於2021/22 年度共接到1,136 宗熱線舉報及諮詢服務，當中有 168 宗(15％)為懷疑虐兒個案，涉及 202 名兒童，最多介乎6至8歲，有近三成；六成半懷疑施虐者是家庭成員，母親佔大多數。虐兒個案中，身體虐待佔近六成，其次較容易被忽略的心理虐待亦有近一成半。機構建議除了應強化家長正面管教外，亦應立法全面禁止體罰，以及盡快實行強制舉報懷疑虐待兒童等。
懷疑受虐兒童多為6至8歲
168宗懷疑虐兒個案，6至8歲的佔最多亦屬最高危組別，有54人(27%)、其次是3至5歲，即包括了學前及初小階段的兒童，有43人(21%)，年齡在9至 11 歲的也有36人(18%)。當中涉及194名懷疑施虐者，有六成半人是家庭成員，母親佔最多有28%、其次為父親(14%)。
機構總幹事黃翠玲表示，現今教育制度競爭激烈，家長既面對為子女選校的壓力，又擔心子女的學業成績末能達到學校要求，以致對子女有過高期望，容易造成親子衝突。加上疫情停課及提早放暑假，兒童未能參與課外活動，只能困在家中，以致兒童有較長時間接觸網絡遊戲，促使親子衝突加劇。
她又指出受虐兒童會對施虐的家長或家庭成員失去信心，也可能會產生恐懼、抑鬱、性格變得內向，最深遠的影響是缺乏安全感，以致自信心及自我形象低落，對自身價值產生懷疑，對人的信任程度也會較低，甚至在人際關係上產生障礙。
身體虐待比率接近六成
在 168 宗懷疑虐兒個案中，身體虐待個案的比率佔最高，有96宗(57%)，其次為心理虐待，有23宗(14%)、性侵犯及疏忽照顧分別有20宗(12%)及17宗(10%)，多種虐待佔12宗(7%)。黃翠玲指，體罰經常被誤以為可管控及改善兒童的行為，但事實上不單無助管教，反令親子關係疏離，兒童更會學到以暴易暴，而且體罰會隨時間變本加厲，嚴重的更足以令兒童受傷甚至死亡，認為應強化家長正面管教外，亦應立法全面禁止體罰。
她又指，心理虐待過去舉報數字一直偏低並不代表情況不嚴重，因為很多人都不理解亦較難辨識或察覺其嚴重性，有關虐待行為包括羞辱、驚嚇孤立、剝削及漠視兒童的情緒反應。這些行為都告訴兒童，他們沒有用、一無是處、沒有價值或不被愛，因而損害兒童的行為、認知、情感或生理功能。
性侵犯個案須關注
近年，侵犯者透過智能電話或互聯網誘識兒童後侵犯的個案有上升趨勢。在168宗懷疑虐兒個案中，有20宗(12%)涉及性侵犯。根據社署保護兒童資料系統，2021年新呈報的性侵個案比 2020 年增加135宗，上升43%。此外，根據社署2021年統計報告，16歲或以下的侵犯者較 2020年多19人，上升47.5%。黃翠玲表示，疫情期間，兒童有較多時間上網與外界溝通，這增加了兒童在網上接觸潛在侵犯者的危機，情況需要關注。她表示，兒童遭受性侵犯的創傷可帶來深遠影響，需要深入的治療才能幫助他們重整生活和重建人際關係。
機構促請政府接納發法改會建議，訂立針對虐兒的「沒有保護罪」，提高現時《侵害人身罪》的刑罰、盡快實行強制舉報懷疑虐待兒童、立法全面禁止體罰、設立法定性罪行定罪紀錄查核機制、為學校制定性教育指引、訂立清晰的兒童心理虐待法例等，加強對兒童的保護。黃翠玲預料，隨著未來立法強制舉報虐兒，舉報數字會上升。