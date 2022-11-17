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2022-11-17 13:13:16

郭卓堅重新入稟挑戰「安心出行」　質疑違基本法及人權法

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郭卓堅今改為入稟挑戰「安心出行」，質疑違基本法及人權法。(資料圖片)

郭卓堅今改為入稟挑戰「安心出行」，質疑違基本法及人權法。(資料圖片)

繼早前挑戰政府廢除「免針紙」及修例決定「長洲覆核王」郭卓亦不滿「安心出行」及「疫苗通行證」的安，近期提出司法覆核申。他今日(17日)高院表示已取消早前要求法庭取消「安心出行」和「疫苗通行證」的申請，改為重新入稟只要求法庭取消「安心出行」。他認為「安心出行」是政府藉此用作跟蹤市民行蹤，違反《基本法》及《香港人權法案條例》，希望法庭頒令豁免全港市民使用「安心出行」，並裁定「安心出行」違憲違法

入稟狀指申請人為郭卓堅，建議答辯人為醫務衛生局局長盧寵茂郭卓堅指盧寵茂曾在立法會表示「安心出行」可記錄市民出行地點，有需要時可用以追蹤行蹤，並引述港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，「安心出行」實際作用微，建議政府可以取消使用。

「我哋點解要好似罪犯咁俾政府跟蹤」

郭卓堅本月初入挑戰「安心出行」及「疫苗通行證」的政策，但由於挑戰「疫苗通行證」，需有專家醫學報告證明，故撤銷上次的司法覆核，改用今次入稟取代。他在高院門外向傳媒表示，無錢就「疫苗通行證」請專家撰寫醫生報告，但改為只就「安心出行」提出司法覆核會比較容易打官司，坦言「有信心會贏」，並質疑「我哋(港人)無犯過法喎，點解要好似罪犯咁，俾政府跟蹤晒成個行程痕跡呢？」

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