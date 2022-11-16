警拘兩男連環打劫妓女 兩內地鳳姐共失2.9萬

警方破鳳姐連環劫案，24歲內地鳳姐上月在尖沙咀相約嫖客交易期間，遭亮刀指嚇劫去近2萬元後，灣仔另一名鳳姐亦同在性交易期間被偷去現金，警方對半個月內發生兩宗同類案件高度關注，灣仔警區刑事部經連日追查，探員昨日於新界區拘捕兩名本地男子，涉嫌行劫及盜竊，二人明日（17日）於東區裁判法院提訊。



其中一名被捕男子36歲，無業，相信為集團主腦，另一名40歲男子，報稱地盤工人，是集團成員。警方表示，10月26日及11月9日，兩名分别24及26歲報稱來港旅行的內地女子，透過網上交友平台認識男子，並相約在酒店會面，其後涉案男子以不同手法盜取受害人的現金，其中10月26日的案件中，24歲內地女相約嫖客在尖沙嘴金巴利道一酒店交易，賊人更亮出12吋長生果刀指嚇受害人，兩宗案件盜取的款項共約29,000元，事件中無人受傷。

警：不排除賊人專覷準內地年輕女子做目標

灣仔警區刑事部接手調查後，相信案件涉及一個犯罪團夥，成員有仔細分工，包括在網上交友平台尋找年輕女子為目標，相約酒店會面，然後安排另一成員到酒店赴約，赴約期間趁機盜取金錢，其間又安排成員在酒店一帶負責「睇水」。探員鎖定團夥中兩名骨幹成員，昨日（15日）拘捕兩男子，包括集團主腦。行動中檢獲犯案時用的生果刀、所穿的衣服，及起回部分被盜去的現金。警方相信已成功瓦解一個犯罪團夥。警方不排除賊人專覷準內地年輕女子做目標，由於一般她們只能留港7日，即使她們遇竊亦未必夠膽報案，因而成為容易落手的對象。