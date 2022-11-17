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2022-11-17 17:06:28

警打擊兒童色情物品　拘10男檢至少250段影片

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警方拘捕10男，涉網售及管有兒童色情物品。(警方fb影片)

警方拘捕10男，涉網售及管有兒童色情物品。(警方fb影片)

警方今日(17日)表示，本月進行一項代號「跨欄」的打擊兒童色情物品行動，共拘捕10名男子，涉嫌兜售及管有兒童色情物品，並檢取250段相關色情影片。警方指，當中大部分的受害兒童都是透過網上平台或遊戲認識疑犯，呼籲在網上交友小心以及家長應多加留意小朋友的行為。

每筆交易500至1000元

網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子指，網罪科在本月2日至昨日(16日)進行打擊兒童色情物品行動，先在2日於秀茂坪區拘捕一名20歲男子，涉嫌聯同他人在社交平台串謀兜售兒童色情物品，每筆交易500至1,000元，並在昨日聯同5大總區人突擊搜查全港多處地點，拘捕多9名本地男子，年齡介乎22至57，涉嫌管有兒童色情物品，經初步調查相信被捕人士涉嫌在網站、點對點分享軟件取得相關物品，並行動中檢獲12部電腦、9部智能電話及4部外置裝置，涉及250段兒童性感影片，內容牽涉裸露和與未成年兒童進行性行為等，當中一名被捕人士的電子裝置管有多達140段兒童色情片段，現時所有被捕人士已獲保釋候查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

兒童自拍裸露照片影片給陌生人

他表示，被捕人士並不相識，亦看不到他們再有主動結識其他受害者獲取色情物品，警方會調查他們以甚麼渠道得知及獲取相關兒童色情物品，現時警方正點算相關影片及受害兒童；至於犯案者大多通過網上平台或遊戲認識受害兒童再利誘他們發送裸照或影片，以令他們可以換取網絡遊戲的武器等。他說警方會小心審視片中受害兒童，並強調兜售和管有兒童色情物品屬嚴重罪行，一經定罪，可被罰款及被判入獄。

家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸指，本年首三季警方一共錄得55宗兒童色情物品案件，比去年同期上升4%，當中六成受害兒童是在社交平台認識犯案者，未成年少女佔九成。她強調網上遊戲不僅是網遊，更是交友平台，疑犯就是利用受害人投其所好的心理，繼而與受害人成為朋友及情侶關係，當中有兒童自拍裸露照片或者影片給陌生人，她呼籲兒童要帶眼識人以及家長要多加留意自己的子女，教導他們不要輕信陌生人。

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