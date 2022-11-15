警截查違泊私家車檢大麻收數紙　揭車上兩男涉屯門4宗淋紅油刑毀案

警方新界北總區交通部人員前日(13日)下午，在屯門青山公路大欖段一帶進行交通執法期間，發現一輛違規停泊的私家車，遂上前作出調查，在檢查汽車行車證時，發現該輛私家車並非該車牌的登記車輛。警方在搜查車輛期間，共檢獲約4.3克懷疑大麻，市值約港幣800元，以及兩樽紅油、兩支打火機燃料、一支松節水以及一疊收數紙，懷疑用作不法用途。屯門警區非常重視案件，案件交由屯門警區反三合會行動組第二隊接手調查。

警籲青少年勿為賺快錢參與非法收數活動

經情報分析及深入調查後，車上一名34姓布男司機及一名30歲姓廖的男乘客，涉嫌與10月及11月在屯門區內的4宗淋紅油刑事毁壞案件有關，遂拘捕該兩名男子涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛時無第三保險」、「行使虛假文書」、「藏有危險藥物」、「管有工具適合作非法用途」及「刑事毁壞」，他們現正被扣留調查。警方呼籲青少年切勿為賺取快錢而參與非法收數活動。刑事毁壞屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。

同時，為杜絕不法之徒進行非法收債活動，大廈保安人員應時刻提高警覺，防止未經授權及可疑人士進入大廈。居民應提高警覺，如在大廈內發現任何可疑人士，應立刻通知保安人員及報警求助。警方會繼續積極打擊非法收債活動，並呼籲市民於借貸時必須提高警覺。