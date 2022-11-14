菲仕蘭聯乘喵坊Mil Mill推「回收牛牛車」 今周六抵觀塘便利街坊回收 (菲仕蘭提供)

全港首間紙包飲品盒回收漿廠喵坊Mil Mill早前不獲科技園續租約備受關注，有品牌繼續與喵坊合作，推出全港首架「回收牛牛車」，自10月起穿梭多個屋苑及附近地區，為街坊即場回收乳製品容器，包括紙盒、金屬罐及膠樽，今個周六(19日)將抵達觀塘YM²裕民坊，成功參與回收活動兼上載合照有機會獲贈小禮物，包括子母天然純牧原味牛奶飲品。



荷蘭皇家菲仕蘭聯乘喵坊Mil Mill推出的大型回收牛牛車在10月至12月巡遊港九新界多個屋苑及附近地區，協助回收相關物品，周六將於觀塘YM²裕民坊UG公眾休憩廣場(近康寧道入口)、下午2至5時現身，有興趣參與的市民可攜帶清洗乾淨的乳製品容器，包括紙盒、金屬罐及膠樽，任何品牌均可，成功回收即有機會得到小禮物一份；若回收菲仕蘭旗下品牌容器更可得到額外奬賞；親臨現場打卡，並按指示上載到Facebook，將有機會獲得子母天然純牧原味牛奶飲品。

