聯合醫務創科中心成立 致力推動醫療科技發展應用

隨著人口老化日趨嚴重，市民對健康和醫療的需求亦越來越高，加上近年受新冠疫情影響，社會對醫療科技的需求，如遙距醫療等也是與日俱增。另一方面，聯合醫務集團的網絡擁有多間診所和多位醫生，也有不少醫療場景和專業知識，有利於協助醫療創科發展，因此決定成立創科中心，旨在推動香港及大灣區的醫療和健康科技的發展，希望可幫助業界研究更多醫療科技，並落實應用到日常診治，以造福人群。

聯合醫務集團首席科技及策略高級總監暨聯合醫務創科培育有限公司執行董事李岳(Ronnie)指，歡迎醫療業界專家到中心交流經驗和研究嶄新醫療科技。創科中心與香港醫療及保健器材行業協會合作，為協會轄下企業會員的產品提供展示平台，並計劃日後於中心舉辦研討會，以推廣不同醫療設備及健康方案。而相關的研究成果，則可率先應用於聯合醫務網絡的醫療中心，早日為病人服務。 展示新技術平台 助落地應用新技術 香港醫療及保健器材行業協會主席郝梅鳳(Martha)則指，是次與聯合醫務合作可謂一拍即合，亦十分認同其創新構想。「香港的公私營醫療服務，於創新上都是醫生主動，如引入外地的創新科技，都是先由醫生試用。是次與創科中心合作可共同加強建設平台，讓更多創新公司於合適的場景展示最新的科技。」她並指該會二百多家會員公司，涵蓋設計、開發、測試、製造，或是涉及品質監控、認證等專業範疇，甚至有物聯網科技和跨專業領域會員。她認為聯合醫務主動成立創科中心，是十分好的概念，值得全力支持。而該會亦希望繼續與不同持份者合作，包括政府、醫療、研究團隊、企業及資金等，共同出力推動醫療科技發展。

推醫療創新發展 集團責無旁貸 Ronnie補充指，佔地逾2,000呎的創科中心，現分為AI人工智能、醫療物聯網、體外快速檢測，以及復健與機械人技術等不同區域。研究預測由現在至2030年，全球於醫療科技每年會錄得約13%增長，當中主要會由人工智能及醫療物聯網的應用帶動。應用創新科技除有助醫生更精準診斷外，亦可提供更貼身的個人化服務。特別在疫情期間大家未必可外出求醫，本港及內地人口老化亦漸趨嚴重，未來內地最少有3億名長者，對遙距醫療、物聯網及人工智能等的需求便更大，聯合醫務作為醫務集團，推動醫療科技發展更是責無旁貸。 創科中心未來會主力支持本地醫療科研機構，提供專業醫療意見，協助長遠落地應用這些創新醫療科技，亦會與各合作夥伴努力，從中心所劃分的四大區域醫療相關科技著手。Ronnie指建立創科中心希望起樞紐的作用，為醫療專業人士提供聚會交流的地點。Martha則指，由於創科中心設於核心地區，當市民到毗連的診所求醫時，有機會看到如此嶄新的醫療科技產品，可起公眾教育的作用，讓市民更易接受新的醫療科技。