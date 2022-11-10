聖誕2022｜梵高沉浸式體驗展登陸MegaBox 設五大打卡位

梵高沉浸式體驗展登陸MegaBox

聖誕打卡去邊好？如果想增添些文化氣息不妨考慮一下最近進駐九龍灣MegaBox的梵高沉浸式體驗展，以光影藝術呈現梵高著名畫作，化身5大打卡位，當中更添加聖誕元素，更有聖誕氣氛，是聖誕不可錯過的聖誕好去處之一！

文森特·梵高 (1853-1890) 是荷蘭後印象派畫家，是西方藝術歷史上最著名及最具影響力的人物之一。梵高創作了約 2,100 件藝術品，包括風景、靜物、肖像和自畫像，其畫作多以大膽的色彩和富有戲劇性及表現力的筆觸呈現，為現代藝術的基礎做出了貢獻。是次活動精選了5幅梵高最具代表性的畫作作打卡位置創作，包括《星夜》、《十二朵向日葵》、《鳶尾花》、《星空下的咖啡座》及《自畫像》。

梵高著名畫作打卡位添加聖誕元素