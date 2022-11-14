聖誕2022｜新城市廣場佈置送癒悅 嘉年華連優惠料旺丁旺財15%及20%

聖誕將至，各區商場也開始準備相關佈置，其中新城市廣場及HomeSquare斥資1,500萬元推出「草泥馬『癒』悅聖誕 • The Healing Christmas In Town」大型節日佈置，在室內及戶外空間打造15大耀目場景及巨型嘉年華遊戲，包括矚目回歸的7樓星光花園再度閃耀亮燈，新鴻基地產預料11月及12月份將帶動整體人流及商戶營業額按年上升15%及20%。

推廣費加碼三成至1,500萬元

「草泥馬『癒』悅聖誕 • The Healing Christmas In Town」以草泥馬及秘魯彩虹山為靈感打造逾2萬呎的戶外星光打卡裝置，新地租務部副總經理許嘉雯指，以「癒」悅為主題，以秘魯彩虹山超萌名物『草泥馬』為創作主軸，打造大型聖誕燈飾及節日佈置以溫暖心靈，希望可以為大家帶來一個很療癒很開心的聖誕節，今年聖誕的推廣費為1,500萬元，投資額較去年加碼30%，相信最受期待為7樓戶外星光花園將再次亮燈，以百萬顆閃爍燈光演繹冬夜夢幻彩虹國度； 3樓戶外空間亦設置4米巨型水晶球，為大家帶來一個飄雪聖誕。聖誕裝飾除了著重打卡外，更融合了體驗式娛樂元素，特別將1樓室內的草泥馬聖誕遊園佈置揉合巨人版嘉年會遊戲，包括: 「搖搖草泥馬」、「千呎草泥馬推彩虹」、「草泥馬推保齡」及「3米高草泥馬滑梯」，發放歡愉的正能量。

兩商場夥逾百間商戶推優惠

除聖誕燈飾及佈置外，新城市廣場及HomeSquare兩商場推出年度節慶Just Buy Weeks感謝祭，與場內逾100間商戶合作以刺激顧客消費。同時亦聯手推出聖誕禮物籃換領，顧客消費滿指定金額即可選擇換領City’super或IKEA的聖誕禮籃。許嘉雯指，受惠於社交距離措施逐步放寬，世界盃盛事開鑼，再加上消費氣氛持續升溫，預料新城市廣場11月及12份的人流及營業額將按年上升15%及20%。激賞優惠包括The Point會員可憑積分以$11及$102購買指定個人護理、時裝配飾、家電家品產品，以及有大量低至2折及買一送一產品獨家優惠。