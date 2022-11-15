網上熱話｜香港地產文學復興！網民笑指「梁榮忠放盤」？

早前尚悅才有三房套累減118萬元以720萬元沽出，成交價創同類單位2015年7月後新低，即樓價回到7年前水平。

另一張較早前的照片所見，大圍名城一個785呎的單位正放售，開價1,111萬元，地產代理就以今季曼聯表現不如預期，用上紅魔鬼主場波衫的紅色寫上「曼聯球迷輸大咗」，急需賣樓套現。另一大圍金禧花園樓盤，地產代理就以「業主賣腎再賣樓」吸引人注意。

白底紅字排比句震撼

地產代理除了緊貼球壇走勢，亦愛用排比手法。如中原地產舖外，便有一個一睇便知業主輸得多的白底紅字廣告，寫上「一路住一路輸」，「只求套現、實用519呎，2019年買入$1400萬，今天$1180萬，輸近$300萬」。廣告上雖然只寫上「港島大型新屋苑」，但根據樓齡、呎數及呎價推測，廣告所指的新屋苑有機會是指北角柏蔚山。

其他較出色的金句亦有「買咗機票」（意指移民盤）、「上車福音」、「鋼鐵收租王」等等。未知各位讀者又最記得那一句地產文學呢？