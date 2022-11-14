網上熱話｜的士司機少收車資反有驚喜：你唔計較啲客仲大方

網上日前流傳一段影片，顯示有乘客因「爭3蚊」才足夠繳付車資，與的士司機爭執並遭載回起點。有的士司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」表示，有一次將乘客送抵目的地後始發現沒有落錶，因此只要求對方按過往收費繳付車資便可。事主續說，對方最終主動稱「俾夠100就肯定無錯」，坦言「你唔計較既(嘅)時候啲客仲大方囉」。
客人堅持要繳付百元車資
事主在帖文提到，該名客人表示一般從秀茂坪邨往佐敦道需要80多元，故他本身打算只收取75元車資。未料，對方竟反稱擔心事主受她騙，故決定繳付100元，「我死都話80(元)就得，佢死都要我收100(元)。」
的士司機：有時啲嘢唔使去到盡
有其他任職的士司機的網民留言說，以往都試過的士咪錶故障，「隻錶壞咗落唔到旗，乘客俾多冇俾少」。亦有司機表示，接載乘客到「荒山野嶺」後因無法找贖500元大鈔，決定少收20多元而只收100元，「佢話唔好意思既(嘅)，我話同你有緣唔收你都無所謂。所謂百年修得同船渡」。
此外，也有司機試過被乘車途中的學生，因身上不夠錢而要求中止行程，「最後我車到佢返屋企，叫佢有幾多俾幾多就得。」他解釋，雖然最終仍短付約40元車資，但認為「有時啲嘢唔洗(使)去到盡，咁樣好易出事喇」。