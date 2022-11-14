網上熱話｜的士司機少收車資反有驚喜：你唔計較啲客仲大方

網上日前流傳一段影片，顯示有乘客因「爭3蚊」才足夠繳付車資，與的士司機爭執並遭載回起點。有的士司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」表示，有一次將乘客送抵目的地後始發現沒有落錶，因此只要求對方按過往收費繳付車資便可。事主續說，對方最終主動稱「俾夠100就肯定無錯」，坦言「你唔計較既(嘅)時候啲客仲大方囉」。

客人堅持要繳付百元車資

事主在帖文提到，該名客人表示一般從秀茂坪邨往佐敦道需要80多元，故他本身打算只收取75元車資。未料，對方竟反稱擔心事主受她騙，故決定繳付100元，「我死都話80(元)就得，佢死都要我收100(元)。」