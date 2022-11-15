網上熱話｜屯門蝴蝶邨現百塊「老鼠膠板陣」　網民：無隻中喎！(有片)

香港鼠患嚴重，社交平台Facebook「屯門友」專頁，日前上載一段街坊提供的片段，顯示屯門蝴蝶邨公園的花槽，沿著圍欄目測舖滿超過100塊老鼠膠板，十分誇張。該街坊相信是因早前蝴蝶邨鼠患問題被大肆報道後，政府派人處理，事件引起熱議。
惟不少網民質疑「老鼠膠板陣」成效，認為不少老鼠都相當聰明，未必會「中招」。亦有居於蝴蝶邨的網民指，即使放置後仍在附近地方見到鼠蹤，「100%冇用，就算捉都係捉到啲細隻嘅」、「今晚M記對面都仲有幾隻走嚟走去」，又批評是治標不治本，「蝴蝶邨地方咁污糟，處理下先啦」。
超過30隻老鼠傾巢而出
上月一段影片在網絡上流傳，顯示屯門蝴蝶邨蝶心樓對開空地，在光天化日竟驚見超過30隻老鼠傾巢而出，公然亂竄，更有老鼠追逐扭打，場面驚人。據了解，有政府部門關注事件，即派外判清潔工人到場進行清潔。
房屋署就事件回應指，自10月下旬，房署人員成立夜間滅鼠小隊，連續多個晚上在出現鼠蹤的花圃進行大規模滅鼠行動，並放置大量捕鼠器，包括鼠籠及鼠膠等，成效非常顯著，已大大減滅鼠蹤。而食環署則表示，屯門蝴蝶邨是房屋署轄下公共屋邨，日常清潔及防治鼠患工作均由該署提供及負責。在蝴蝶邨出現的老鼠膠並非由食環署放置，亦沒向房署職員建議使用老鼠膠滅鼠。