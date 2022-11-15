網上熱話｜屯門蝴蝶邨現百塊「老鼠膠板陣」　網民：無隻中喎！(有片)

香港鼠患嚴重，社交平台Facebook「屯門友」專頁，日前上載一段街坊提供的片段，顯示屯門蝴蝶邨公園的花槽，沿著圍欄目測舖滿超過100塊老鼠膠板，十分誇張。該街坊相信是因早前蝴蝶邨鼠患問題被大肆報道後，政府派人處理，事件引起熱議。

惟不少網民質疑「老鼠膠板陣」成效，認為不少老鼠都相當聰明，未必會「中招」。亦有居於蝴蝶邨的網民指，即使放置後仍在附近地方見到鼠蹤，「100%冇用，就算捉都係捉到啲細隻嘅」、「今晚M記對面都仲有幾隻走嚟走去」，又批評是治標不治本，「蝴蝶邨地方咁污糟，處理下先啦」。