維園年宵攤位全部租出 平均成交價2.75萬 最高6.9萬

一連兩日舉行的維園農曆年宵市場攤位公開競投昨結束，175個濕貨攤位全部租出，總收入為482.22萬元，較去年多31.2萬元升6.9%。昨日進入第二日競投，氣氛持續激烈，期間更有競投者之間不滿對方出高價口角，成交價最高的攤位由「桃花大王」劉海濤的妻子投得，「蘭花大王」楊小龍昨日原計劃投6個攤位，因叫價超出預計，最後只投得兩個。
175個維園年宵市場攤位競投底價為5,440元，最終成交價介乎5,440元至69,000元，平均競投價約為27,556元。昨競價第二日，爭奪餘下55個攤位，花農辛勤經營一年，也是待年宵銷售一刻，競投攤位增加接觸客源不容有失。場內叫價聲此起彼落，期間兩名競投者均相中同一攤位，因不滿對方持續出價一度口角，職員須分隔他們往較遠位置。
兩日競投合計以近高士威道出口旁的159號檔成交價最高，為69,000元。攤位由「桃花大王」劉海濤妻子投得，她坦言成交價較預期高一倍。
有「蘭花大王」之稱、千葉園創始人楊小龍前日透露，今年擬競投14個攤位，首日已競投8個，昨卻最終只投得兩個攤位。楊小龍表示，今年攤檔成交價較往年高，超出預算，「往年一個一、兩萬，今年最少都要三、四萬。」他指政府近日放寬防疫限制，相信不少人會在假期外遊，難料今年銷情。
其他地點陸續公開競投
維園年宵競投結束，東涌達東路花園的年宵市場攤位競投則今日於荔枝角政府合署二樓舉行，而深水埗花墟公園的攤位競投將於下周一(14日)舉行。