絕世筍工｜東瀛遊招募拉麵試食員 1年免費去日本3次

有份工竟然請你去日本只為試食拉麵？東瀛遊宣布招聘兩位拉麵試食員，未來一年免費去日本3次，包3日2夜機票及酒店，有正職人士也可參加！除試食員，東瀛遊本周六(19日)再辦招聘開放日，提供逾百個職位，可即場面試。

東瀛遊指，冀為新世代旅行團求變搞搞新意思，推出拉麵試食員招聘計劃，即日至11月25日，在IG出post寫10字以內拉麵食評，tag @egl_tours及#拉麵試食員，同時follow東瀛遊IG page(帳號設定為公開)，被選出「最高人氣大獎」及「最具創意大獎」2位試食員來年出發日本3次試食拉。結果將於12月9日透過東瀛遊FB及IG公布。東瀛遊又指，有關計劃公布後，短短一天內已收到不少應懲者搞笑作品，包括「等九分鐘 十麵埋伏！」、「一個人 兩碗麵 想咀三啖師傅」、「靚女要靚 拉麵要正」、「人善比人蝦 拉麵加龍蝦」、「師傅下麵十分好吃」、「千絲萬縷纏麵數十條」、「拉麵好掛湯但更掛住你」、「泣くほど美味しい」(好食到喊)等極具創意文宣。

招聘開放日在周六朝10午1時，於尖沙咀漆咸道南45-­51號其士大廈5樓「寰宇坊」舉辦，涵蓋20個不同部門、超過100個職位，包括日本導遊、領隊、旅團銷售代表、分店主任、亦有後勤職位，包括會計部、市場部、資訊科技部等 ，求職者準備工作及學歷證明等個人履歷可即場面試。