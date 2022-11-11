白石角地盤男工驚險半天吊 脚纏繩索飛墮鋼筋堆骨折

大埔白石角昨早發生驚險的工業意外，網上影片顯示，一名地盤男工疑右腳被天秤繩索纏住，被吊至約10米半空「吊吊揈」。天秤繩索隨後慢慢降下，惟男工疑體力不支，在離地約4至5米的半空力竭鬆手墮落鋼筋堆，不過其後能自行爬起。警方指，男工脚部骨折，清醒由工友陪同自行求醫。

網上影片長約40秒，顯示在白石角優景里建築地盤內，天秤吊運鋼筋期間，一名男工懷疑遭纜繩纏腳，被天秤吊起至半空，男工慌忙用手捉實纜繩保命，同時附近的工友馬上指示天秤操作員將纜繩降下，在離地4至5米之際，不知男工體力不支還是手滑，突然脫離纜繩，從半空中跌落在下方的一堆鋼筋上，頭盔亦告飛脫。男工隨後慢慢爬起，附近工友亦馬上上前查看，片段隨之結束。