白石角地盤男工驚險半天吊 脚纏繩索飛墮鋼筋堆骨折

大埔白石角昨早發生驚險的工業意外，網上影片顯示，一名地盤男工疑右腳被天秤繩索纏住，被吊至約10米半空「吊吊揈」。天秤繩索隨後慢慢降下，惟男工疑體力不支，在離地約4至5米的半空力竭鬆手墮落鋼筋堆，不過其後能自行爬起。警方指，男工脚部骨折，清醒由工友陪同自行求醫。
網上影片長約40秒，顯示在白石角優景里建築地盤內，天秤吊運鋼筋期間，一名男工懷疑遭纜繩纏腳，被天秤吊起至半空，男工慌忙用手捉實纜繩保命，同時附近的工友馬上指示天秤操作員將纜繩降下，在離地4至5米之際，不知男工體力不支還是手滑，突然脫離纜繩，從半空中跌落在下方的一堆鋼筋上，頭盔亦告飛脫。男工隨後慢慢爬起，附近工友亦馬上上前查看，片段隨之結束。
據悉，涉事男工37歲姓楊，脚部骨折。意外發生後，工人未有即時報警求助，有工人陪同事主自行坐私家車到醫院治理。
警方表示，下午2時30分接報，指今早9時許有一名男吊運工人，在地面吊鋼筋上天秤期間，腳部被繩索勾住，再遭天秤吊至7至8米高，其他工友發現隨即叫停，期間疑因繩鬆脫工人由上方跌下，腳部受傷清醒，由工友陪同求醫。
工會：意外後應立即報警
工業傷亡權益會總幹事蕭倩文估計，「意外有可能係被條繩勾住行唔切，或者地盤訊號員和天秤機手未有溝通好，過往都試過有類似情況」。她指承建商得悉意外後，應立即報警處理及通知勞工處，以免延誤救治和調查，促請勞工處及承建商盡快檢討地盤的吊運工作是否出現分工混亂或人為疏忽。