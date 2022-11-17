疫情｜港增8052宗確診　輸入個案佔533宗　多12名患者離世

本港今日(17日)新增8,052宗新型肺炎確診個案。在新增的533宗輸入個案當中，有288宗在機場抵港檢測時呈陽性、168宗在抵港第一至三日確診、77宗在第四至七日確診。

增16宗XBB、XBD及BQ.1.1個案

再多12名患者離世，第五波疫情累計10,356宗死亡個案。5男7女死者年齡介乎56至99歲，當中5人來自院舍，有4人已接種四劑新冠疫苗、5人已打三針、1人已打兩針、2人沒有打針。今日有18間院舍共錄得22宗院友和2宗員工確診，累計112名院友和5名員工需要檢疫；今日有18間學校的20班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。

變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本地個案中，發現多5宗XBB、1宗XBD和10宗BQ.1.1亞系個案，患者年齡介乎3至86歲。

100名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有1,316名確診者正入住隔離設施留醫，包括552名病人在隔離病房、190名病人在二線隔離病房、574人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有38名危殆及62名嚴重病人留院，當中9名危殆病人正接受深切治療。

醫管局分析過去一周的初步數據，經急症室入院的確診者當中，約六成源於確診、約四成源於其他醫療原因。至於離世個案，約六成較大機會與新型肺炎有關、約四成死於其他疾病。醫管局將繼續分析有關數據，因應實際情況及病人需要提供合適服務。