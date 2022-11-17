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2022-11-17 18:30:14

疫情｜港增8052宗確診　輸入個案佔533宗　多12名患者離世

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今日有15間安老院舍呈報陽性個案。(資料圖片／蘇文傑攝)

今日有15間安老院舍呈報陽性個案。(資料圖片／蘇文傑攝)

本港今日(17日)新增8,052宗新型肺炎確診個案。在新增的533宗輸入個案當中，有288宗在機場抵港檢測時呈陽性、168宗在抵港第一至三日確診、77宗在第四至七日確診。

增16宗XBB、XBD及BQ.1.1個案

再多12名患者離世，第五波疫情累計10,356宗死亡個案。5男7女死者年齡介乎56至99歲，當中5人來自院舍，有4人已接種四劑新冠疫苗、5人已打三針、1人已打兩針、2人沒有打針。今日有18間院舍共錄得22宗院友和2宗員工確診，累計112名院友和5名員工需要檢疫；今日有18間學校的20班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。

變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本地個案中，發現多5宗XBB、1宗XBD和10宗BQ.1.1亞系個案，患者年齡介乎3至86歲。

100名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有1,316名確診者正入住隔離設施留醫，包括552名病人在隔離病房、190名病人在二線隔離病房、574人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有38名危殆及62名嚴重病人留院，當中9名危殆病人正接受深切治療。

醫管局分析過去一周的初步數據，經急症室入院的確診者當中，約六成源於確診、約四成源於其他醫療原因。至於離世個案，約六成較大機會與新型肺炎有關、約四成死於其他疾病。醫管局將繼續分析有關數據，因應實際情況及病人需要提供合適服務。

呈報陽性個案的安老院舍

  • 松柏國際(香港)協會
  • 家樂護老院有限公司
  • 華豐護老中心有限公司
  • 頤養之家護老院
  • 杏林護老院有限公司
  • 康慈護老院有限公司
  • 真鳳凰護老院
  • 西環亞洲護老院
  • 松悅園耆欣護養院暨日間護理中心
  • 佳安家(秦石)綜合護老中心
  • 青和居護老院
  • 保良局東涌護老院
  • 東華三院羅王玉文護養院暨日間中心
  • 天龍苑
  • 彩雲居護理安老院有限公司

呈報陽性個案的殘疾人士院舍

  • 香港中華基督教青年會盛愛之家宿舍
  • 東華三院賽馬會頤康護理安老院
  • 匡智富善宿舍

新增多於一個班別需要停課的學校

  • 仁濟醫院王華湘中學
  • 大埔浸信會幼稚園
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